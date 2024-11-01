Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 2 ноембрие, ал зиарулуй ностру

«Атунч, кынд мунка есте ку дэруире, ну екзистэ обстаколе де недепэшит», — сусцине Любовь Андреевна Мораренко дин сатул Тея, районул Григориопол, каре, дынд довадэ де професионалисм, се дедикэ педагоӂией дежа чирка о жумэтате де секол. Ын шкоала дин сатул натал лукрязэ дин анул 1973.

Деталий гэсиць ын артиколул «Ун фар луминос ын каля вьеций».

Одатэ ку крештеря черерий пентру продуселе косметиче еколоӂиче а крескут ши нумэрул продукэторилор локаль, каре оферэ астфел де продусе де ыналтэ калитате пентру адепций унуй мод де вяцэ сэнэтос. Продукэторий де сэпун артизанал, Олеся Казимирова ши Мария Гербиш, ау повестит ынтр-ун интервиу пентру «Адевэрул Нистрян» деспре фабрикаря сэпунулуй артизанал ын кондиций де касэ ши бенефичииле ачестуя.

Деталий гэсиць ын артиколул «О афачере ку сэпун».

Тирасполяна Вера Андреевна Губарева а ымплинит 100 де ань. Думняей а партичипат ла Мареле Рэзбой пентру Апэраря Патрией, дин октомбрие 1942 пынэ ын априлие 1945, а фост сорэ медикалэ, а партичипат ла елибераря Беларусией ын компоненца Фронтулуй 1 Беларус, ын компания а 36-я санитар-милитарэ дин компоненца Фронтулуй 3 Украинян. Вера Андреевна апарцине ӂенерацией леӂендаре а ынвингэторилор, каре ау апэрат либертатя ын тимпул Марелуй Рэзбой пентру Апэраря Патрией ши ау ридикат цара дин руине ын периоада постбеликэ.

Деталий гэсиць ын артиколул «Дин ӂенерация леӂендарэ а апэрэторилор».

Пе 4 ноембрие сатул Карагаш ва сэрбэтори храмул. Бисерика локалитэций а фост сфинцитэ ын чинстя Прясфынтей Икоане а Майчий Домнулуй дин Казан, консидератэ ши окротитоаре а сэтенилор. Традиция секуларэ а унит прин тимп тоате ӂенерацииле дин сат.

Май мулте деталий дин история сатулуй афлаць дин артиколул «Извор ку апэ дулче-Карагаш!»