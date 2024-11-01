Вам буде цікаво! Читайте в номері газети «Гомін» за 2 листопада

Перші жертви

Для придністровців напад опонівців Молдови на Дубоссари 2 листопада 1990 р. став своєрідним бойовим хрещенням. Багато чоловіків напередодні тільки повернулися з гагаузького походу, де допомагали відстоювати права цього нечисленного народу.

Вони й гадки не мали, що вдома на них чекають сльозогінний газ і кулі. Троє стали першими сакральними жертвами придністровського спротиву.

Про те, як це було 34 роки тому, читайте у спогадах очевидців на третій шпальті газети «Гомін».

І все це про нього

На яких високих державних посадах не працював би Віталій Іванович Глєбов, він ніколи не відривався від турбот і сподівань пересічних людей. Усе його життя було пов’язане з сільським господарством та державним управлінням. Агроном за фахом, державний діяч і лідер за покликанням, який ніколи не боявся йти проти течії та спільної думки.

Докладніше про Віталія Глєбова можна прочитати на четвертій смузі нашого друкованого видання.

Непростий шлях від ферми до столу

Тираспольський молочний завод почав працювати в листопаді 1944 року, невдовзі після звільнення міста від румунсько-німецьких загарбників у приміщенні старої лазні, що містилася на вулиці Луначарського. Змучених війною людей треба було годувати.

Про розвиток ТМК упродовж 80 років діяльності, його сьогодення та плани на майбутнє ви дізнаєтеся з матеріалу, розміщеного на стор. 5 нашого видання.

Крім того, в черговому номері газети опубліковані матеріали, присвячені:

врученню президентських стипендій;

демонстрації якості вітчизняної продукції;

початку опалювального сезону в Кам’янці;

розвитку агротуризму;

проблемам охорони праці;

проектам молодих архітекторів.

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