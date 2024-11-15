Вам буде цікаво! Читайте в номері газети «Гомін» за 16 листопада

Спадкоємність поколінь

У Придністров’ї розгорнув свою діяльність Центр підготовки волонтерів Міжнародного корпусу 80-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні. Окрім Придністров’я, осередки функціонуватимуть ще у 60 країнах світу.

Придністровську молодь навчать основ надання допомоги під час проведення приурочених до 80-річчя Великої Перемоги святкових заходів, навичок комунікації.

Докладніше про плани нового громадського формування можна дізнатися, прочитавши другу смугу номера газети «Гомін».

Діалог – шлях до миру

У республіці функціонує «Школа миротворчості». Олена Бобкова як керівник осередку висловила сподівання, що організаторам вдасться виховати молодих придністровських експертів у галузі політології.

Почесними гостями першого заняття стали заступник Голови Верховної Ради Галина Антюфєєва та співголова Об’єднаної контрольної комісії від Придністров’я Олег Бєляков.

Діалоговий майданчик відвідав журналіст газети «Гомін». Він поцікавився думками учасників про особливості миротворчої операції, що здійснюється на берегах Дністра. Враження від спілкування розміщені на третій сторінці видання.

Чарівники голки та нитки

У виробах цієї придністровської фірми хизуються модниці та модники з різних країн. Вона має власне дизайн-бюро у столиці світової моди Мілані. Вона співпрацює з багатьма світовими брендами одягу. Усе це межі виробничої діяльності компанії «Интерцентр Люкс».

Високопрофесійні майстри двох швейних фабрик – Тирасполя та Дубоссар – полонять серця покупців бездоганною якістю одягу. Стильною, модною, комфортною. У цьому переконалися і члени експертної комісії республіканського конкурсу «Придністровська якість», який під егідою ТПП проводиться 22-й раз.

Достойно оцінив витвори сучасного швейного мистецтва і кореспондент нашої газети. На п’ятій сторінці чергового випуску він поділився інформацією з читачами друкованого видання «Гомін».

Крім того, з інших повідомлень наших кореспондентів можна дізнатися:

як відбувся ювілейний концерт ансамблю «Станиця»;

як ентузіасти повертають добрі імена репресованих;

у яких комфортних умовах тепер працюватимуть бендерські міліціонери;

як створювалася гідрометеорологічна служба республіки

та який прогноз погоди склали метеорологи на наступний тиждень.

Головне фото Олександра Зайчука.