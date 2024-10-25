 Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 26 октомбрие, ал зиарулуй ностру

Грэдиница де копий «Альонка» дин сатул Коротна дин районул Слобозия есте ун лок спечиал, пе каре чей май мичь локуиторь ыл ындрэӂеск кяр де ла прима ведере. Астэзь аратэ суперб, кэч а фост рестауратэ фацада клэдирий, ынноит акоперишул, ынлокуит сегментул дин субсол ал системулуй термик. Пентру а авя апэ калдэ, ау фост инсталате бойлере. Ын дормитоаре ши алте ынкэперь есте техникэ ши мобилэ нечесарэ. Ау принс вяцэ ноуэ куртя ши теренуриле де жоакэ. Десигур, ау май рэмас проблеме, дар ну пунем ла ындоялэ фаптул кэ Ала Владимировна Вердеш, шефа институцией прешколаре, каре с-а доведит а фи ун манаӂер талентат, ле ва резолва пе тоате.

Деталий гэсиць ын артиколул «Грэдиница – поеница аминтирилор дуйоасе».

Ла каре шкоалэ спортивэ дин цара ноастрэ сынт антренаць вииторий кампионь олимпичь ла проба де каное? Чине ый креште? Ам гэсит ши рэспунсул. Бунэоарэ, шкоала спортивэ пентру копий ши тинерет дин Григориопол. Яр антренор аколо е Вадим Марковский. Речент ши думнялуй а партичипат ла кампионатул Молдовей пентру ветерань ши… конфирмат кэ е чел май путерник ын категория са де вырстэ.

Хайдець сэ-л куноаште май ындеапроапе, читинд артиколул «Канотажул: спортул каре едукэ кампионь»

Ла аниверсаря челор 50 де ань де вяцэ е тимпул сэ те рэсфець доар ку драгосте ши букурий. Е ынчепутул уней ной периоаде, плине де провокэрь, дар ши де ной ымплинирь. Деч, веним ун кэлдурос «бине ай венит» ын чел май тандру капитол ал вьеций пентру Татиана Викторовна Грати дин сатул Бутучень, районул Рыбница, каре а ажунс ла фрумоаса вырстэ де аур.

«Деспре Еа, Ынвэцэтоаря!»

Пе 31 октомбрие Личеул-Комплекс Теоретик Молдовенеск дин капиталэ ва аниверса 30 де ань де ла фондаре — о вырстэ ну пря маре пентру о институцие де ынвэцэмынт, ынсэ уна дестул де конвингэтоаре. Ын ачешть ань колективул педагоӂик а промоват мулць елевь сыргуинчошь, каре ултериор ау девенит професорь, медичь, оамень де омение, ку каре се мындреште република. «О пот спуне ферм — да, ачеста есте родул мунчий ноастре комуне, ал меу ши ал тутурор колеӂилор», — афирмэ Галиней Федосеевна Ишченко, директоаря личеулуй.

«О вырстэ микэ, дар конвингэтоаре!»