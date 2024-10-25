Анонс газеты «Приднестровье» на 26 октября 2024 года

Субботний номер газеты насыщен праздничными материалами ко Дню города Дубоссары, Дню работника автотранспорта и дорожного хозяйства, а также интересными историями о жителях республики.

В воскресенье Дубоссары отметят День города. Ему исполнится 501 год. Но это со времени первого упоминания. На самом деле Дубоссарам, скорее всего больше. В преддверии праздника нам удалось побеседовать с главой местной госадминистрации Русланом Чабаном. О том, с какими достижениями город подходит к своему Дню рождения, читайте в материале «Пять веков и один год».

Также в последнее воскресенье октября приднестровцы отмечают День работника автотранспорта и дорожного хозяйства. «Я хочу, шофер, чтоб тебе повезло» — материал о тех, кто всю жизнь за рулем.

Театр со странным на первый взгляд названием — «Э.Т.О» — экспериментальное театральное объединение двух коллективов Бендерского Дворца культуры им. П. Ткаченко: народной студии боди-арт «Этюд» и театра марионеток «Щелкунчик» под руководством режиссёра, основателя и главного вдохновителя Марии Ковалёвой. Театру уже двенадцать лет, на его счету не одна успешная постановка на большой сцене Дворца культуры. Подробно о творческом коллективе и его руководителе — в материале «Что «Э.Т.О» такое?».

Художница Галина Бурьян напоминает добрую сказочницу, которая любит мир, любит детей, животных, природу и замечает вокруг себя прекрасное. А то, что не вполне прекрасно, прекрасным делает. Это она умеет. К этому у неё дар. О творческом пути Галины Бурьян, о её выставках и картинах читайте в субботнем материале «Дар творить прекрасное».

Она в спорте с трёх с половиной лет. В детстве Дарина Бурлак была подвижным ребёнком, и родители решили отдать девочку в секцию. Папа хотел, чтобы девочка занималась дзюдо, но в спорт Дарину всё же привела мама — на художественную гимнастику. Став тренером-преподавателем по художественной гимнастике в СДЮШОР 4, теперь Дарина сама учит ребятишек. Об этом и многом другом в материале «Не терять радость тренировок».

При подготовке страницы «Мои года – мое богатство», адресованной в основном людям серебряного возраста, редакция в очередной раз учла просьбы, мнения и пожелания читателей. На вопрос рассказать о такой услуге Сбербанка, как онлайн-кредит, отвечает начальник отдела маркетинга и рекламы ЗАО «Приднестровский Сбербанк» Мая Мехтиева.

Восемь лет Ирина Драчук работает тренером по шашкам в столичной ДСШ №3. Побывав на одном из её занятий, удивился, как увлечённо слушают ребята наставника, изучая с ней разные игровые комбинации и партии известных шашистов. Зарисовка «Шашки – умная забава» о тренере, который умеет увлечь детей.

Вот уже как три года в Дубоссарах пользуется бешеной популярностью среди жителей студия «Шар-Шарыч». В продаже шарики всех цветов и оттенков, букеты из фольги, серпантин, блёстки, конфетти, и фотозона словно из сказочного фильма. Заведует «воздушным бизнесом» эффектная брюнетка с оригинальным именем Эллина. Итак, о том, как успешно совмещать материнство и бизнес, в материале «Знакомьтесь: Шар Шарыч».

Недавно в Приднестровском госуниверситете люди разных поколений, студенты и преподаватели, собрались, чтобы вспомнить и поговорить о Василии Макаровиче Шукшине — выдающемся русском писателе, актёре, режиссёре, драматурге, прожившем короткую, сложную, но бессмертную жизнь. Об этом – зарисовка «Всё печки-лавочки, Макарыч».

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