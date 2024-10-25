Вам буде цікаво! Читайте в номері газети «Гомін» за 26 жовтня

Дороги – артерії життя

У поїздках ми проводимо чималу частину життя. Довіряємося водіям та шляховикам і завжди хочемо, щоб подорож – далека чи близька – була комфортною та безпечною. Завтра ті, хто нас возить, прокладає та ремонтує шляхи, відзначатимуть професійне свято. Проте не факт, що у них буде вихідний. Така вже їхня доля – працювати у свята, в будні та у вихідні. І все заради того, щоб пасажирам було зручно та комфортно, щоб вони могли швидко дістатися з точки А до точки Б.

Про тих, хто їздить дорогами республіки та ремонтує їх читачі «Гомону» можуть прочитати в друкованій версії газети на стор. 2.

Вітчизняне, значить якісне

Придністровським виробникам є що запропонувати покупцям. Їхня продукція відрізняється відмінною якістю та демократичними цінами. Товари, вироблені в Придністров’ї, мають попит як у республіці, так і поза її межами.

Торгово-промислова палата 22-й раз проводить республіканський конкурс «Придністровська якість». Експерти прискіпливо вивчають новинки, представлені вітчизняними виробниками, і щоразу дивуються високій якості товарів і послуг.

Під час візитів на підприємства-номінанти членів конкурсної комісії супроводжують кореспонденти. Про те, що вразило журналістів «Гомону», читайте на стор. 7.

Дякуємо нашим кухарям…

Цього тижня відзначали Міжнародний день кухаря (є і таке смачне свято!). Словосполучення «висока кухня» цілком можна застосувати й до шкільної їдальні, якщо в ній працюють віддані улюбленій справі фахівці. Саме такі трудяться на благо здоров’я учнів і педагогів у Республіканському українському теоретичному ліцеї.

Це завідувач виробництва Валентина Гогул, кухар Марія Козаченко, буфетниця Ольга Додул та кухонний працівник Олена Шторц. Вони годують понад сто чоловік.

Про те, як їм вдається готувати страви, немов із книжки про смачну та здорову їжу, читачі «Гомону» дізнаються, якщо прочитають статтю нашого кореспондента на стор. 5.

До того ж у черговому випуску газети наші журналісти розкажуть:

про військово-патріотичний зліт;

про фестиваль козацької культури;

про народних дипломатів Придністров’я;

про протистояння туберкульозу;

про переведення стрілок.

Головне фото Надії Полонської.