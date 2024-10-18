Анонс газеты «Приднестровье» на 19 октября

Субботний номер газеты «Приднестровье» расскажет об учреждениях-юбилярах, ответит на волнующие вопросы о безналичной оплате проезда, а также познакомит с интересными людьми и их увлечениями.

Сегодня 90-летие отмечает флагманское медицинское учреждение Приднестровья – республиканская клиническая больница. О прошлом, настоящем и будущем РКБ узнаете из интервью «По заветам Гиппократа» с главным врачом Игорем Тостановским.

«Кузнице кадров – полвека» — материал об истории Рыбницкого политехнического техникума, его достижениях, преподавателях и студентах, который сегодня отмечает 50-летие.

В Приднестровье в общественном транспорте внедряется АСОП (автоматизированная система оплаты проезда). Что это за система и как она будет работать, читайте в публикации «Безналичный расчёт в транспорте».

На международном открытом фестивале национальных танцев «Дружба народов» во Дворце культуры им. П. Ткаченко внимание корреспондента газеты привлекла презентация приднестровского орнамента. На суд присутствующих его представила сама автор — Тамара Хвостик. О своём проекте подробнее художница поведает читателям издания в материале «Приднестровский орнамент как культурный код».

Уроки её всегда разные, насыщенные красочными учебными материалами, её улыбкой и добрым терпеливым отношением к каждому ребёнку. Своими педагогическими секретами учитель начальных классов средней общеобразовательной школы №2 города Бендеры Оксана Козаченко поделится в материале под названием «Первая учительница, или Секреты педагогики».

Рубрика «Форум. Трибуна общения» приглашает читателей обсудить волнующие приднестровцев вопросы и узнать на них компетентные ответы.

Время не стоит на месте, меняется страна, появляются новые герои. Да, молодые люди сейчас по-другому выглядят, иначе одеваются, не выпускают телефона из рук. А может, мы зря излишне придирчивы к ним? Интервью «И все мы встретились в Трире» со студенткой Екатериной Дорма разрушит стереотипы.

В конце номера читателей ждут традиционные рубрики «День в истории» и «Спортивная орбита», а также гороскоп и прогноз погоды.