Анонс газеты «Приднестровье» на 19 октября

Новости ГУ

Субботний номер газеты «Приднестровье» расскажет об учреждениях-юбилярах,  ответит на волнующие вопросы  о безналичной оплате  проезда, а также познакомит с интересными людьми и их увлечениями.

Фото Марины Лицуковой.

Сегодня 90-летие отмечает флагманское медицинское учреждение Приднестровья – республиканская клиническая больница. О прошлом, настоящем и будущем РКБ узнаете из интервью «По заветам Гиппократа» с главным врачом Игорем Тостановским.

Фото Дины Листюгиной.

«Кузнице кадров – полвека» — материал об истории Рыбницкого политехнического техникума, его достижениях, преподавателях и студентах, который сегодня отмечает 50-летие.

Фото sun6-23.userapi.com

В Приднестровье в общественном транспорте внедряется АСОП (автоматизированная система оплаты проезда). Что это за система и как она будет работать, читайте в публикации «Безналичный расчёт в транспорте».

Фото из архива Тамары Хвостик.

На международном открытом фестивале национальных танцев «Дружба народов» во Дворце культуры им. П. Ткаченко внимание корреспондента газеты привлекла презентация приднестровского орнамента. На суд присутствующих его представила сама автор — Тамара Хвостик. О своём проекте подробнее художница поведает читателям издания в материале «Приднестровский орнамент как культурный код».

Фото из архива Оксаны Козаченко.

Уроки её всегда разные, насыщенные красочными учебными материалами, её улыбкой и добрым терпеливым отношением к каждому ребёнку. Своими педагогическими секретами учитель начальных классов средней общеобразовательной школы №2 города Бендеры Оксана Козаченко поделится в материале под названием «Первая учительница, или Секреты педагогики».

Рубрика «Форум. Трибуна общения» приглашает читателей обсудить волнующие приднестровцев вопросы и узнать на них компетентные ответы.

Фото из архива Екатерины Дорма.

Время не стоит на месте, меняется страна, появляются новые герои. Да, молодые люди сейчас по-другому выглядят, иначе одеваются, не выпускают телефона из рук. А может, мы зря излишне придирчивы к ним? Интервью «И все мы встретились в Трире» со студенткой Екатериной Дорма разрушит стереотипы.

В конце номера читателей ждут традиционные рубрики «День в истории» и «Спортивная орбита», а также гороскоп и прогноз погоды.