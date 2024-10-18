Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 19 октомбрие, ал зиарулуй «Адевэрул Нистрян»

Хэрничия ын фамилия луй Александру ши Александрей Паламарчук есте чя май фрумоасэ трэсэтурэ, пе каре консэтений о евиденциязэ ку адмирацие. Пентру мулць динтре ной не есте греу сэ не имаӂинэм кум о орэшанкэ дин Русия, каре пе паркурсул а 18 ань с-а спечиализат доар ын спорт, с-а ынкадрат ын вяца де ла сат ку тоате грижиле ши требуриле зилниче. Александра сусцине кэ нич ну а обсерват кум шь-а скимбат модул де вяцэ. Ба май мулт, не асигурэ кэ вяца ла сат ый есте неспус де драгэ.

Деталий гэсиць ын артиколул «Ун нуме ку норок»

Ну екзистэ о персоанэ ын сатул Тея, каре сэ ну-л куноаскэ пе Николай Степанович Маракуца. Господарул а сэпат лынгэ касэ о фынтынэ, каре потолеште ку апэ де извор сетя стэпынулуй, дар ши а трекэторулуй, май алес кынд афарэ е аршицэ. Ын сат а апэрут ши о оприре ноуэ, пе каре тоць о нумеск «Ла фынтына луй Николай Степанович».

Деталий гэсиць ын артиколул «Ла фынтына луй Николай Степанович»

Фачець куноштинцэ ку Валентина Диордиева, социе, мамэ, буникэ дин локалитатя Мэлэешть, Григориопол. Думняей ну веде, дар а реушит сэ интегрезе ын сочиетате ши сэ се манифесте пе план индивидуал, сочиал ши професионал. Ын опиния ей, персоанелор ку дизабилитэць требуе сэ ли се акорде о атенцие май сериоасэ, сэ се промовезе дрептуриле ачестора.

Деталий гэсиць ын артиколул «Десеорь ый ведем пе ачей, каре ну не пот ведя пе ной»

Пентру Юлия вестя кэ есте диагностикатэ ку канчер й-а спулберат виселе, кяр ла ынчепут де вяцэ ымплинитэ де социе ши мамэ. «Ын примэвара анулуй 2022 ам нэскут мулташтептата фийкэ, мэ букурам неспус де мулт де ачест дар де ла Думнезеу. Песте о лунэ дупэ наштере ам дескоперит о микэ билэ субциоарэ», — ышь аминтеште думняей. А рецинут фиекаре деталиу ал ачелей серь, каре й-а ымпэрцит вяца ын «пынэ ла» ши «дупэ».

Деталий гэсиць ын артиколул «Повестя Юлией ын «Октомбрие роз».

Елена Дроник есте ун флорист че се спечиализязэ ын креаря букетелор дин флорь ускате. Тотул а ынчепут де ла драгостя фацэ де левэнцикэ. «Пе супрафаца челор 5 ха, пе каре ле авем ын проприетате, пе лынгэ челе 150 де туфе де левэнцикэ, крештем чимбру, мелисэ, салвие, ин ши ун шир ынтрег де алте союрь де планте че пот фи фолосите ын формаря унор композиций де флорь ускате. Принтре челе май соличитате есте лагурусул. Кяр ам реушит сэ тречем ла вынзэриле ангро», — а спечификат Елена Дроник.

Деталий гэсиць ын артиколул «О професие фрумоасэ-флорист».