Вам буде цікаво! Читайте в номері газети «Гомін» за 19 жовтня

З днем народження, столице!

Святкування Дня міста в Тирасполі збігається з великим релігійним святом Покрови Божої Матері. Тому воно за традицією збагачене як світськими, так і духовними складовими. Відзначити святкову дату з розмахом посприяла й тепла осіння погода. Різноманітні локації дивували, вражали, веселили та надихали.

У вирі подій був і кореспондент газети. Вражений побаченим, він виклав емоції на третій сторінці друкованої версії видання.

Неординарна людина

«Політика і мораль – сумісні. Політика, особливо в конфліктній ситуації, повинна мати право на моральний вибір. Доводиться тільки шкодувати, що це не культивується…». Цитуємо думку Григорія Маракуцу з книги «К миру – через согласие».

Сьогодні слова колишнього Голови Верховної Ради, який очолював законодавчий орган протягом 15 років, сприймаються як настанова молодим, чинним та майбутнім політикам.

У Придністров’ї Маракуцу люблять і цінують, поважають і навчаються в нього чесності та душевності, патріотизму та відданості рідній землі. Він природжений лідер, мудрий політик, майстер компромісу, справедлива людина, яка має тонке почуття гумору, вміє не лише слухати, а й чути.

Про свідка епохи і творця нашої новітньої історії, який відзначив цього тижня день народження, читайте на сторінці 4.

Всерйоз і надовго

Чверть століття тому в Тираспольському університеті зустрілися два студенти фізико-технічного факультету Віктор Лунгу та Дмитро Гончаренко. Цю доленосну зустріч можна вважати предтечею створення відомої в Придністров’ї компанії «Світ комп’ютерів».

Майбутні ділові партнери, вклавши кожен по 200 доларів у статутний капітал заснованої фірми, вирушили в плавання бурхливим ринковим океаном. З цього й розпочалася історія «СК». Про те, як вона розвивалася, читачі газети «Гомін» можуть дізнатися, прочитавши матеріал на 5-й сторінці суботнього випуску видання.

А ще в черговому номері «Гомону» можна прочитати:

про 100-річчя заводу «Букет Молдавии»;

про податковий семінар;

про художню виставку;

про прекрасного батька Петра Люленова;

про ювілеї РКЛ, сіл Красний Октябр та Северинівка;

і про те, як виготовити шоколад.

Головне фото Аліси Коханової.