Вам буде цікаво! Читайте в номері газети «Гомін» за 19 жовтня

З днем народження, столице!
Святкування Дня міста в Тирасполі збігається з великим релігійним святом Покрови Божої Матері. Тому воно за традицією збагачене як світськими, так і духовними складовими. Відзначити святкову дату з розмахом посприяла й тепла осіння погода. Різноманітні локації дивували, вражали, веселили та надихали.
У вирі подій був і кореспондент газети. Вражений побаченим, він виклав емоції на третій сторінці друкованої версії видання.
Неординарна людина
«Політика і мораль – сумісні. Політика, особливо в конфліктній ситуації, повинна мати право на моральний вибір. Доводиться тільки шкодувати, що це не культивується…». Цитуємо думку Григорія Маракуцу з книги «К миру – через согласие».
Сьогодні слова колишнього Голови Верховної Ради, який очолював законодавчий орган протягом 15 років, сприймаються як настанова молодим, чинним та майбутнім політикам.
У Придністров’ї Маракуцу люблять і цінують, поважають і навчаються в нього чесності та душевності, патріотизму та відданості рідній землі. Він природжений лідер, мудрий політик, майстер компромісу, справедлива людина, яка має тонке почуття гумору, вміє не лише слухати, а й чути.
Про свідка епохи і творця нашої новітньої історії, який відзначив цього тижня день народження, читайте на сторінці 4.
Всерйоз і надовго
Чверть століття тому в Тираспольському університеті зустрілися два студенти фізико-технічного факультету Віктор Лунгу та Дмитро Гончаренко. Цю доленосну зустріч можна вважати предтечею створення відомої в Придністров’ї компанії «Світ комп’ютерів».
Майбутні ділові партнери, вклавши кожен по 200 доларів у статутний капітал заснованої фірми, вирушили в плавання бурхливим ринковим океаном. З цього й розпочалася історія «СК». Про те, як вона розвивалася, читачі газети «Гомін» можуть дізнатися, прочитавши матеріал на 5-й сторінці суботнього випуску видання.
А ще в черговому номері «Гомону» можна прочитати:
- про 100-річчя заводу «Букет Молдавии»;
- про податковий семінар;
- про художню виставку;
- про прекрасного батька Петра Люленова;
- про ювілеї РКЛ, сіл Красний Октябр та Северинівка;
- і про те, як виготовити шоколад.
Головне фото Аліси Коханової.