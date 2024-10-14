От поколения к поколению

Преемственность поколений – черта, свойственная приднестровскому народу, различные представители которого ощущают себя одной большой и дружной семьей. И не случайно нынешний 2024-й объявлен Годом семейных ценностей, а будущий – Годом приднестровского народа. Тоже преемственность. Пока не наступил 2025-й журналисты республиканских газет, являющихся структурными подразделениями ГУ «Приднестровская газета», продолжают рассказывать о преемственности в приднестровских семьях.

«В биографии людей – биография сёл». Так называется публикация «Приднестровья», которую подготовил собственный корреспондент газеты по Рыбницкому району. А рассказывает она о нелегкой судьбе жительницы с. Вадатурково Марии Константиновны Подолян, которая недавно отметила 95-летие. «Жили мы бедно, но весело. И вечерами после работы часто ходили на танцы под гармошку, – вспоминает она. – Там я и познакомилась с будущим мужем», – цитирует автор героиню очерка.

В большой семье Орловых из Бендер 45 человек, из них 11 детей и 26 внуков. Супруги – из многодетных семей, поэтому у них не возникало вопросов, сколько детей будет у них. Сколько Бог пошлет. Татьяна и Александр всегда были уверены, что детей необходимо воспитывать на собственном примере. Поэтому и название опубликованной в газете «Приднестровье» статьи соответствующее: «В детях и внуках продолжение нас».

«Жизненная дорога длиною в век». В публикации под этим названием собственный корреспондент газеты «Гомин» по Каменскому району рассказал о судьбе юбиляра Мирона Григорьевича Саевского, отметившего 100-летие. Его жизненный путь – пример другим.

С севера республики еще одна публикация газеты «Гомин» под названием «Спорт – семейная традиция». Она рассказывает о развитии спорта, в частности, легкой атлетики, к которому самое непосредственное отношение имеет известная в Приднестровье спортивная династия Лысых.

В рамках традиционного творческого марафона «Культура – душа народа», который проходит в Рыбнице, состоялось торжественное чествование семейных пар, состоящих в браке 50 и более лет. Поздравления принимали супружеские дуэты, в которых муж и жена в счастье и в горе всегда были рядом, поддерживая друг друга. О них рассказывает корреспондент газеты «Адевэрул Нистрян» в статье под символичным названием «Оптимисты в «золотом» возрасте».

В Каменке прошёл финал VI Республиканского смотра-конкурса летних, осенних и семейно-бытовых обычаев и обрядов народов, проживающих на территории Приднестровья, «Родник традиций». Всего участвовали 7 коллективов. Победители – народный коллектив из с. Парканы «Другари». О красочной палитре творческого смотра написал журналист газеты «Адевэрул Нистрян» и назвал работу «Родник традиций» – родник жизни и творчества».

О семье и семейных ценностях в интервью корреспонденту этой же газеты рассказал учитель молдавского языка и литературы средней школы №3 г. Каменка – Анна Китайка. А статься называется «Искусство, дар Божий».