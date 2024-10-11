Анонс газеты «Приднестровье» на 12 октября

Осень богата праздниками, связанными с населенными пунктами Приднестровья. 14 октября отметит День города Тирасполь, а 12 октября 100 лет исполнится Слободзейскому району. Об этом и не только – в субботнем номере газеты «Приднестровье».

Наш любимый Тирасполь – это прежде всего люди. В каждом номере мы пишем о них, тираспольчанах, – мастерах своего дела, честных и смелых, справедливых, о многодетных семьях, о дружных рабочих коллективах, о талантливых и необыкновенно щедрых, посвятивших жизнь служению другим. Об этом читайте в материале «Тираспольчане. Генетический код».

В селе Гояны недавно прошёл фестиваль народных промыслов и ремёсел «Мештер фаур». В нём принимало участие полсотни народных умельцев со всех городов нашей страны. Гостей фестиваля встречали молдавским хороводом и караваем, который испекли в пекарне «Живой хлеб». Её знают все дубоссарцы, потому что здесь всегда всё свежее, ароматное и вкусное. А тщательный контроль за этим ведет бизнес-леди Марина Юзленко. Подробнее — в зарисовке «Вкусно и по-домашнему».

Когда говорят о бутылке хорошего вина, на дне которой, как считают поэты, можно найти истину, то на ум приходят изысканные французские или испанские «волшебные» напитки. А как насчёт игристого вина от потомственного винодела Николая Осетянова из Первомайска?! «В чём секрет винодела?» — узнаете из одноименного материала.

«ФизиоМед» — клиника, недавно открывшаяся в Тирасполе. Основные направления её деятельности — физиотерапия, ревматология, массаж, дерматология и косметология. Как восстановить пошатнувшееся здоровье, энергию души и тела? На чём основаны лучшие методики новой медицинской клиники? Ответы на эти и другие вопросы можно узнать из материала «Для здоровья души и тела».

Мы продолжаем рассказ о редких и исчезающих представителях нашей фауны и флоры. На сей раз повествование будет о пресмыкающемся, которого наверняка видел каждый. Это символ медицины, изображённый с древнейших времён на эмблеме врачевателей. О «божественной змее» читайте в очередной публикации в рубрике «Красная книга Приднестровья».

В судьбе каждого человека бывают встречи, которые запоминаются на всю жизнь. Для рыбницкой поэтессы Веры Кривой такой стала встреча с Александром Масляковым. Об этом наши читатели смогут прочитать в материале «Звезды рядом с нами».

В рубрике «Милая малая родина» читатели вместе с автором зарисовки «Аз-буки моего детства» окунутся в мир деревенского детства, с бабушкиными рассказами, дедушкиными прибаутками и ощущением беззаботности.

12 октября исполнится 230 лет первому городскому гербу нашей республики. Его обладателем стал Григориополь. Был, правда, в дореволюционные времена и конкурент образца 1872 года. Но он не получил императорское утверждение. Об истории и трансформации во времени городских символов Приднестровья узнаете в рубрике «День в истории».

Зоомагазин «Зелёный попугай» появился в Дубоссарах два года назад и быстро снискал популярность у жителей. Здесь большой ассортимент кормов, игрушки для «хвостиков» и даже лечебные диеты для кошек и собак. А что самое важное — возможность получить квалифицированную консультацию. Всё потому что, владелица магазина, она же и продавец-консультант Анна Клименко, не относится к своей работе равнодушно. Об этом – в материале «…И зелёный попугай».

Название очерка «Каникулы Алексея Коровашкова» говорит само за себя. Читатели узнают, как отдохнул наш чемпион дома и какие строит планы.

В конце номера эрудитов ждет сканворд, любители спорта узнают о новостях, рубрика «Грамотеи» напомнит, как правильно произносить некоторые слова, а звезды расскажут, что готовит предстоящая неделя для разных знаков зодиака.