Читиць ын зиарул де сымбэтэ, 12 октомбрие, ал зиарулуй ностру

Ана аре 58 де ань ши ышь дореште фоарте мулт сэ трэяскэ. Аре доуэ фете, о непоцикэ микуцэ ши ун непот – бэят фрумос ши дештепт, елев ын класа а доуа. «Кэ ам канчер ам афлат акум апроапе опт ань. Фийка май маре ера атунч ынсэрчинатэ ын луна а шаптя. Еу демулт ну фусесем ла медик пентру ун контрол ригурос ши фийка м-а ындемнат сэ фак ун check up, дар сэ фие унул фронтал. «Ной тоць врем сэ авем о буникуцэ сэнэтоасэ», — ымь експликасе еа», — не-а релеват Ана. Дупэ ачест диалог, май мулт ла о адикэ, с-а адресат, тотушь, ла медик.

Повестя Аней ын «Октомбрие роз» о афлаць дин артиколул ку ачелашь титлу.

Локуиторий сатулуй Коротна дин районул Слобозия ышь нумеск локалитатя меляг ал кокостырчилор. Се мындреште сатул, ын примул рынд, ку оамений сэй немайпоменит де харничь, мэринимошь, ынцелегэторь ши фоарте приетеношь, дар ши ку история са богатэ де 345 де ань.

Прин артиколул «Локалитате ку оамень господарь» вэ пропунем сэ фаче куноштинцэ май ындеоапроапе ку сатул Коротна.

Атунч кынд ворбим деспре мэлэештень, путем афирма, ку сигуранцэ, кэ ачештя сынт оамень ку инима дескисэ, харничь ши оспиталиерь. Деши уний динтре ей плякэ дин сат, оптынд пентру вяца де ла ораш, Мэлэештюл рэмыне а фи преферат ши атрактив пентру тинерет. Деспре лукрул ачеста не ворбеште нумэрул делок мик ал копиилор каре фреквентязэ грэдиница дин локалитате. Ну ынтымплэтор се спуне кэ ун сат фэрэ грэдиницэ есте унул сэрак сау липсит де виитор.

Деталий гэсиць ын артиколул «Мичий мэлэештень – ын мынь де нэдежде!»