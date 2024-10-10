Вам буде цікаво! Читайте в номері газети «Гомін» за 12 жовтня

ПМР родом із 1924-го

Першою редакцією державності на дністровських берегах є Молдавська Автономна Радянська Соціалістична Республіка у складі УРСР, століття якої відзначається сьогодні. Її заснуванню передували воістину революційні події.

Територію автономії визначили у 8 тис. кв. км. Населення становило 550 тис. осіб. Столицею нового державного утворення спочатку було м. Балта, а з 1929-го – Тирасполь. Республіка мала свою Конституцію, законодавчу базу, уряд, герб, гімн, інші атрибути державності.

МАРСР проіснувала майже 16 років, до 2 серпня 1940 р., коли була утворена МРСР. Її досвід і спадщину використали придністровці, коли на початку 90-х творили ПМР.

Про перекличку часів та історичних передумов, про те, як за сторіччя змінилася ситуація на берегах Дністра, читайте на сторінці 4 газети «Гомін».

Благодатний край виноградників

У придністровському краї, благодатному для культивування винограду, його гріх не вирощувати й не виготовляти з бурштинових ягід вино. Бездумна «боротьба» з пияцтвом, затіяна партійним керівництвом у далекому 1985-му, значно підкосила розвиток цієї галузі в традиційних для вирощування винограду регіонах великої країни, але, на щастя, не вбила.

У 90-ті в Придністров’ї виноградарство пережило друге народження завдяки фахівцям провідних виноробних підприємств – Тираспольського винно-коньячного заводу та Дубоссарського заводу «Букет Молдавии». Не відстають від них і виноградарі-любителі, які з роками стали професіоналами у виготовленні домашнього вина. Вони діляться секретами з колегами та бажаючими зайнятися цією благородною справою під час традиційних фестивалів вина, що проводяться в різних містах республіки.

Минулого тижня такий у рамках проекту «Купуй придністровське!» відбувся у Слободзеї. Про святкову палітру, різноманіття видів домашнього вина, представлених на конкурс, а також про багатий асортимент виробів вітчизняних підприємців, запропонований на реалізацію, можна прочитати на 1-й та 3-й шпальтах нашого друкованого видання.

День народження столиці. 232-й

У день престольного свята – Покрова Пресвятої Богородиці, тираспольчани відзначать 232-й день народження улюбленого міста, «кращого на Землі». Його і людей, які в ньому живуть, поєднує спільна доля, тому що будь-який населений пункт – це не просто територія, це, перш за все, його мешканці. Немов квіти, численні людські біографії органічно вплітаються у строкатий і різноголосий міський вінок.

Хто як не музейний працівник може краще за інших пізнати душу рідного міста, відчути його пульс. Напередодні дня народження столиці кореспондент «Гомону» з’ясовував, що спільного у директора МУ «Тираспольський об’єднаний музей» Алли Мельничук і Тирасполя.

Про одкровення головного хранителя історії міста читачі можуть дізнатися з матеріалу, розміщеного на 5-й сторінці нового випуску газети.

Крім того, журналісти «Гомону» в черговому випуску розкажуть:

про нагородження ветеранів ОРТК;

про 100-річчя «Букета Молдавии»;

про смачну продукцію столичних хлібопекарів;

про перегони на водній гладі Дністра;

про що навчають у православній школі;

про перший республіканський зліт юних айтішників;

про початок концертного сезону Державного симфонічного оркестру.

Головне фото pridnestrovie-tourism.com