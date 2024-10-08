Традиционные семейные ценности

Они стали неотъемлемой чертой приднестровских семей. Это ценно и важно для подрастающего поколения. Журналисты республиканских газет, входящих в структуру ГУ «Приднестровская газета», продолжают освещать семейную тему в рамках объявленного Президентом Года семейных ценностей.

«Второй день свадьбы Александра и Яны Караман из села Владимировки был наполнен уважением к традициям села – для родителей невесты Яны, Юрия и Ларисы Журавских, молодожёны устроили «обкатку». Это выдержка из материала корреспондента газеты «Приднестровье» под красноречивым названием «Горько!» Традиция эта давняя. Обряд символизирует уважение и благодарность родителям невесты за их любовь и заботу в воспитании дочери.

Автор материала под названием «Приднестровская семья: молдавско-украинско-грузинская», размещенного на страницах газеты «Адевэрул Нистрян» в очередной раз обращает внимание на многонациональный состав приднестровского народа. Виктория Миндиашвили – дочь грузина и украинки, муж – молдаванин. Большая семья живет счастливо, в любви и уважении, соблюдая традиции, унаследованные от предков.

Тема продолжена статьей под заголовком «Ценности не имеют этнической принадлежности». В семье Георгия и Елены Чебан в гармонии и любви растут два сына. Елена – уроженка Мордовии, она бережно хранит мордовские традиции и делится ими с членами семьи. Герои демонстрируют, что несмотря на разные национальности, семейные ценности важнее.

Денис и Алина Нагачевские недавно создали семью, живут в с. Жура Рыбницкого района. Совет молодоженов: «Живите так как вам хочется, а счастье вас найдет, где бы вы не были». О первых шагах молодой супружеской пары – в публикации «АН» под заголовком «Наше кажется слаще».

Три года назад редакция газеты «Адевэрул Нистрян» в одной из публикаций рассказывала о Владиславе Нистряну. После этого он вернулся в Приднестровье. И не случайно выбрал для женитьбы Год семейных ценностей. Молодые занялись подготовкой к свадьбе. Чем живут будущие супруги – в материале под названием «Дома и свадьбы красивее».

Олег Шахотский овладел профессией механика, учась у отца, деда и прадеда (!). Да так хорошо, что самостоятельно сконструировал мини-автомобиль. О семейной династии местных кулибиных рассказывает статья, размещенная в «Адевэрул Нистрян», и названная «Механик в четвертом поколении».

Тираспольчанин Денис Егоричев закончил Институт Управления и права с красным дипломом, но не стал работать по специальности. Зато семейное хобби переросло в профессию. Вместе с супругой они изготавливают сувенирные свечи и изделия из стабилизированного мха. О зигзагах удачи – в публикации «АН» под названием «Еще вчера – студент-отличник, сегодня – перспективный предприниматель».

Известная приднестровская компания «Интерднестрком» четверть века работает на рынке телекоммуникационных услуг. Чтобы устроить праздник для всех связисты собрали приднестровцев в Екатерининском парке. Торжества выдались неформальными, по-семейному теплыми. Побывал на них и корреспондент газеты «Гомин», который записал впечатления от увиденного в материале под названием «Юбилей компании, которая объединяет».

Глава государства Вадим Красносельский пригласил за общий стол представителей Тираспольско-Дубоссарской епархии и Министерства просвещения. Тема диалога – укрепление традиционных семейных ценностей, взаимодействие педагогов и священнослужителей. Журналист газеты «Гомин» узнал подробности беседы и изложил их в статье под названием «Взаимодействие школы и церкви».