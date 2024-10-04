Анонс газеты «Приднестровье» на 5 октября.

День учителя – это прекрасный повод снова и снова поблагодарить наших дорогих педагогов за их неоценимый вклад в развитие и становление каждого из нас. Редакция газеты «Приднестровье» присоединяется ко всем поздравлениям и пожеланиям, посвятив людям этой благородной профессии субботний номер. Спасибо вам за ваш невероятно сложный труд!

Она просыпается раньше своих учеников. Сразу вспоминает, с какими классами у неё сегодня уроки, вспоминает детские лица, улыбается. Ставит чайник. Пьёт чёрный кофе и выходит из дома. Мысли о её учениках приходят сами собой. Она их любит даже больше, чем математику, которой учит. Валентина Михайлова переступает порог школы, с которой у неё связана вся жизнь. О той, которая для учеников и надёжный тыл, и мощная поддержка, читайте в материале «Спасибо, учитель!».

Мы с упоением радуемся успехам наших детей в школе, хвалим их, поём дифирамбы перед родственниками и знакомыми, порой забывая о том, кому этим обязаны. Лариса Леонтиновна Канева работает учителем русского языка и литературы в МОУ «Первомайская ООШ№2». Талантливый педагог, способный зажечь в сердцах учеников огонь познания, вовлечь их в водоворот увлекательной школьной жизни. Очерк «С учениками на одной волне» — о ней.

В День сотрудника угрозыска хочется вспомнить о тех, чей труд стал основой для героических историй о верности, отваге и преданности. Речь о кинологах и их четвероногих напарниках. Каждый день они вместе преодолевают трудности, видя в своем питомце верного друга, готового в любую минуту рискнуть жизнью ради защиты и правды. Один из таких героических людей – Юрий Алексеевич Медведовский. О нем и пойдет речь в очерке «На первом месте — работа».

Православная церковь исторически играет консолидирующую, созидательную роль. 6 октября исполнится 26 лет со дня образования Тираспольско-Дубоссарской епархии. О том, что изменилось за минувшие годы – в материале «Из епархиальной жизни».

До чего же красивы они, осенние уголки родного Приднестровья! Один из них — село Шипка Григориопольского района, которое уже в следующем году отметит 235-летие. Давайте отправимся в небольшую экскурсию по селу и ближе познакомимся с историей этого интересного во многих отношениях места. Читайте о Шипке в материале «Уголок нашей родины милой».

Где попробовать настоящую итальянскую кухню? С недавних пор это можно сделать, посетив открывшийся в центре Тирасполя ресторан DEGUSTO. Ведь теперь в столице Приднестровья на одно атмосферное заведение стало больше! Итальянская кухня — одна из самых популярных, и на это есть веские причины. Какие? Об этом и многом другом — в материале «Далёкая Италия в сердце Приднестровья».

Всё чаще на улицах города можно встретить девушек с необычной шевелюрой. Причёску эту называют афрокосами. Откуда взялась мода на такие косы, как сложно их плести, насколько удобно носить и как за ними ухаживать, всем ли они идут, и ещё о многом другом корреспондент газеты узнает из разговора за чашкой кофе у Марии Верной, а вы прочтете в материале «Всё началось с экспериментов на подругах».

У писателя и историка свой хлеб, своё измерение… Но иногда действительность и легенда словно пересекаются. Так произошло и с окрестностями Рашкова, о которых писал польский романист Генрик Сенкевич. «Век XVII. История против литературы» — в постоянной рубрике газеты «Приднестровская Атлантида».

Прощальная краса осени у большинства людей ассоциируется с чем-то печальным. Но дачники склонны воспринимать ситуацию философски. О маленьких дачных радостях – в зарисовке «Люблю я пышное природы увяданье».

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