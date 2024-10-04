Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 5 октомбрие, ал зиарулуй «Адевэрул Нистрян»

Табэра «Днестровские зори» а гэздуит прима ынтрунире де нивел републикан а студенцилор. Кум а фост атмосфера ла ачест евенимент де амплоаре? Повестеште партичипантул ла фор, колегул ностру Кирил Александров, каре с-а авынтат ын вылтоаря ачестуя. Ау фост ши дискуций, ши ателиере, ши жокурь де авентурэ, ши мулте алте моменте интересанте.

Деспре тоате афлаць дин артиколул «Студент-фест 2024»

Вэ фачем куноштинцэ ку уна динтре персоанеле, кэрея и се оферэ ун рол мажор ын формаря вииторилор ынвэцэторь де лимбэ ши литературэ молдовеняскэ – Наталия Николаевна Леонтьева, лектор супериор ла катедра де филолоӂие молдовеняскэ а УСН «Т. Шевченко», колаборатор штиинцифик ла лабораторул «Факла», методист супериор де лимбэ молдовеняскэ ын Чентрул де експертизэ а калитэций едукацией, коордонатор ал школий тынэрулуй филолог. Тоате ачесте функций ый рэпеск консидерабил дин тимп, дар доринца де а партичипа ла дезволтаря лимбий молдовенешть а ынвинс тоате обстаколеле.

Деталий гэсиць ын артиколул «Наталия Леонтьева: «Университатя есте база уней сочиетэць култе»

Персоанеле, каре-шь алег професия де педагог, фак ун лукру маре, деоарече не реферим ла о пофесие компликатэ, дар нобилэ, перманент нечесарэ сочиетэций. Деспре калитэциле пе каре требуе сэ ле айбэ ун ом, пентру ка Думнезеу сэ-л ынзестрезе ку дарул де а мынуи ачастэ месерие (кэч дупэ кум спуняу ынцелепций: «Тоате вокацииле вин де ла ом, нумай чя де преот, медик ши ынвэцэтор — де ла Креатор»), не-а релатат Ана Софьяновна Китайка, ынвэцэтоаре де лимбэ ши литературэ молдовеняскэ ла шкоала №3 дин орашул Каменка.

Деталий гэсиць ын артиколул «О артэ, ун дар де ла Думнезеу…»

Ын колекция Лудмилей Ермакова, мештер популар дин сатул Рашков, районул Каменка, гэсешть диферите лукрурь, каре, се паре, спечиал сынт кронометрате евениментелор че ау лок ла момент. Ла фестивалул «Мэрцишор» думняей вине ла експозицие ку мэрцишоаре де о фрумусеце рарэ, де Зиуа Копилулуй — пэпушь, кэсуце пентру еле, машинь, алте жукэрий, де ла каре ну-ць поць рупе окий. Принчипалул е кэ нимень ну плякэ де ла мэсуца думняей фэрэ а фаче кумпэрэтурь. Аре лукрэрь пентру диферите вырсте, густурь ши интересе…

Деталий гэсиць ын артиколул «Традиция попорулуй – рэдэчина нямулуй».