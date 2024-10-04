Вам буде цікаво! Читайте в номері газети «Гомін» за 5 жовтня

Наші вчителі
Сьогодні – День учителя. Тирасполь має давні педагогічні традиції. У столичних школах самовіддано трудяться професійні педагоги та небайдужі до дитячих сердець та їхньої долі люди. Один із них – Сергій Калінін. Усе його життя пов’язане з середньою школою № 16. Тут працювала його мама, тут працює і директорував сам Сергій Миколайович. Про нелегкий, однак щасливий педагогічний шлях учителя від Бога читайте в матеріалі нашого кореспондента на п’ятій сторінці друкованого видання «Гомін».
Творці смакових шедеврів
Упродовж восьми десятиліть Бендерський м’ясокомбінат є лідером переробної галузі. За цей час в активі колективу перемоги в соцзмаганні радянського минулого та зиґзаґи становлення ринкових відносин; багаторічні традиції виробництва смачної, безпечної та якісної продукції, трудові династії; ротація поколінь і стратегічні плани розвитку виробництва.
Сьогодні Бендерський м’ясокомбінат – це високотехнологічний виробничий комплекс, що включає сільськогосподарське виробництво, всі етапи переробки м’яса, починаючи від приймання, холодильної обробки й до вироблення ковбасних виробів, напівфабрикатів, м’ясних і м’ясо-рослинних консервів.
Про минуле, сьогодення та майбутнє ювіляра читачі «Гомону» можуть дізнатися на сьомій шпальті у випуску газети.
Art-територія
У Тирасполі відкрилася гончарна майстерня «Potteryetta». Вона надихає місцевих художників, любителів творчості, всіх бажаючих спробувати себе в цьому стародавньому мистецтві.
Це не просто місце, де створюються унікальні керамічні вироби, а простір, який поєднує традиційні техніки гончарної справи з сучасними підходами до мистецтва.
Засновниця аrt-території Юлія Морозова розповіла кореспондентові про своє дітище, а він у свою чергу поділився розповіддю з читачами «Гомону» на останній сторінці чергового номера газети.
У випуску можна також прочитати:
- про експеримент з оплатою проїзду в громадському транспорті;
- про 60-річний ювілей головної генеруючої станції Придністров’я;
- про конкурс есе та малюнків, присвячений Олександру Суворову;
- про нюанси основних податкових режимів;
- про електронне декларування товарів, що переміщуються через митний кордон республіки.
Головне фото з архіву редакції.