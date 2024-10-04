Вам буде цікаво! Читайте в номері газети «Гомін» за 5 жовтня

Наші вчителі

Сьогодні – День учителя. Тирасполь має давні педагогічні традиції. У столичних школах самовіддано трудяться професійні педагоги та небайдужі до дитячих сердець та їхньої долі люди. Один із них – Сергій Калінін. Усе його життя пов’язане з середньою школою № 16. Тут працювала його мама, тут працює і директорував сам Сергій Миколайович. Про нелегкий, однак щасливий педагогічний шлях учителя від Бога читайте в матеріалі нашого кореспондента на п’ятій сторінці друкованого видання «Гомін».

Творці смакових шедеврів

Упродовж восьми десятиліть Бендерський м’ясокомбінат є лідером переробної галузі. За цей час в активі колективу перемоги в соцзмаганні радянського минулого та зиґзаґи становлення ринкових відносин; багаторічні традиції виробництва смачної, безпечної та якісної продукції, трудові династії; ротація поколінь і стратегічні плани розвитку виробництва.

Сьогодні Бендерський м’ясокомбінат – це високотехнологічний виробничий комплекс, що включає сільськогосподарське виробництво, всі етапи переробки м’яса, починаючи від приймання, холодильної обробки й до вироблення ковбасних виробів, напівфабрикатів, м’ясних і м’ясо-рослинних консервів.

Про минуле, сьогодення та майбутнє ювіляра читачі «Гомону» можуть дізнатися на сьомій шпальті у випуску газети.

Art-територія

У Тирасполі відкрилася гончарна майстерня «Potteryetta». Вона надихає місцевих художників, любителів творчості, всіх бажаючих спробувати себе в цьому стародавньому мистецтві.

Це не просто місце, де створюються унікальні керамічні вироби, а простір, який поєднує традиційні техніки гончарної справи з сучасними підходами до мистецтва.

Засновниця аrt-території Юлія Морозова розповіла кореспондентові про своє дітище, а він у свою чергу поділився розповіддю з читачами «Гомону» на останній сторінці чергового номера газети.

У випуску можна також прочитати:

про експеримент з оплатою проїзду в громадському транспорті;

про 60-річний ювілей головної генеруючої станції Придністров’я;

про конкурс есе та малюнків, присвячений Олександру Суворову;

про нюанси основних податкових режимів;

про електронне декларування товарів, що переміщуються через митний кордон республіки.

Головне фото з архіву редакції.