Анонс газеты «Приднестровье» на 28 сентября

В воскресенье работники машиностроительной, металлообрабатывающей и электротехнической отраслей промышленности, по идущей ещё с советских времён традиции, отметят профессиональный праздник.

Самым крупным предприятием этого сегмента приднестровской экономики является НП ЗАО «Электромаш». После того, как соседняя Молдова заблокировала экспортные поставки завода, он оказался на грани закрытия. О том, как коллектив сумел справится с этой проблемой, читайте в материале «Электромаш»: работа в новых условиях».

А вы заметили, как тесно иногда переплетаются судьбы людей и мест, где проживают эти люди? Вот и по биографии нашей героини, жительницы Вадатурково Марии Константиновны Подолян, можно писать историю села, ставшего для неё родным. Она – героиня очерка «В биографии людей – биография сел».

Богатая история, живописные места и, самое главное, – замечательные, гостеприимные люди. Всё это характеризует наши прибрежные села. Недавно в Тее и Токмазее отпраздновали храмовый праздник. Подробнее — в зарисовке «В духе молдавского гостеприимства».

Для семьи Орловых из Паркан главное – дети. Они для родителей вера и надежда, о них говорят всегда с любовью. В следующем году эта большая семья из 45 человек отметит 50-летний юбилей. В чем секрет их счастья, узнаете из материала «В детях и внуках продолжение нас».

Подумать только: наша соотечественница — оперная дива! Да, именно так, ведь Диана Туртурика служит в Национальном театре оперы и балета Республики Молдова имени Марии Биешу. А начинала она творческий путь в маленьком уютном зале Дубоссарской музыкальной школы. Подробности – в эксклюзивном интервью для наших читателей «Пение – мой воздух».

Наши спортсмены, музыканты, танцоры заявляют о себе миру. Отовсюду можно услышать о выдающихся приднестровцах. В то же время и обычные люди представляют Приднестровье за рубежом, участвуя в различных шоу и передачах. Так, уроженец Григориополя Святослав Погребан побывал недавно на любимом многими «Поле чудес». Об этом читайте в материале «Чудеса случаются».

Тираспольчанин Александр Ковтун, занимается альпинизмом с 2016 года. Это не отдых, не хобби, а нечто большее. Именно на вершине экстремал, по его же признанию, чувствует себя дома, чувствует, что живёт. Восхождение на Арарат Александр решил посвятить Дню образования республики. Подробнее в зарисовке «Высокая дипломатия».

В постоянной рубрике «Мои года — мое богатство» читателей «серебряного» возраста ждут советы, как сохранить здоровье и продлить жизнь, а также история семьи Мельник из Белочей.

Они всегда рядом с нами — люди труда, благодаря которым живёт и хорошеет Приднестровье. Виктор Кузнецов — один из них. По образованию инженер-строитель, он многие годы работал в бендерском «Стройтресте». И сегодня в городе немало объектов, к строительству которых Виктор Алексеевич имеет самое непосредственное отношение… «Призвание навсегда» — очерк об этом трудолюбивом и творческом человеке.

В конце номера читателей ждет обзор спортивных событий, интересные факты в рубрике «День в истории», а также гороскоп и прогноз магнитных бурь.