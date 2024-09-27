Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 28 септембрие, ал зиарулуй «Адевэрул Нистрян»

Ын курынд фамилия Дороганич ва сэрбэтори нунта де аур. Повестя вьеций лор а трекут файмос прин тоате етапеле, екзакт ка ши ын филмеле артистиче. Мембрий ей се симт мереу тинерь ши плинь де оптимисм, гата де о ноуэ авентурэ. Думнялор не асигурэ, кэ, де ар фи с-о ее де ла ынчепут, н-ар фи скимбат нимик. Ау ку че се мындри, пот ымпэртэши секретул фамилией сале трайниче.

Деталий афлаць дин артиколул «Оптимишть ла о вырстэ де аур»

Де мик копил слобозиянул Денис Затыка виса сэ фреквентезе оре де музикэ. Мэ рог, авя ун хар еридитар: буникул луй, Василе, каре кынта ла армоникэ, ункюл Виктор (еволуаря ачестуя о путець урмэри пе www.youtube.com кынта ла тромпетэ, акордеон, пиан, армоникэ ши бэтя доба, алт ункь, Григоре, ера примул ла китарэ ши ла канто. Прекум се зиче, ынсушь Домнул а дорит. Зис ши фэкут. А ажунс сэ студиезе кяр ши ла Институтул де Арте. Астэзь кынтэ, дирижязэ корурь ши… дистрязэ копилаший, пунынду-ле ла диспозицие пентру кэлэторий ун тренулец.

Денис Затыка: «Кынтекул ши вяца-мь плаче…»

Ун сингур пырэяш ши доуэ денумирь деспарт сателе Тея ши Токмазея дин районул Григориопол. Мулць нистрень, ынсэ, ле консидерэ ун тот ынтрег. Оамений дин ачесте локалитэць ну се нумеск нич ей вечинь, чи консэтень. Ау ун сингур чентру административ ши о бисерикэ пентру амбеле сате. Май сынт униць прин омение ши приетение.

«Драгу-ми-й ла мине-н сат!»