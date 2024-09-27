Вам буде цікаво! Читайте в номері газети «Гомін» за 28 вересня

Гроші пенсіонерів – на картки

Заслуженувинагородуза «багаторічну самовіддану» працю отримують майже 96 тис. придністровських пенсіонерів.67% із них пенсію зараховують на рахунки в банківських установах.ДепутатиВерховноїРадивнеслипоправкив закон «Про державне пенсійне забезпечення громадян в ПМР».Відповіднодо них з 1 жовтня виплата пенсій здійснюватиметься тільки шляхом використання персональних банківських рахунків.На них будуть зараховуватися виплати кожному пенсіонеру.

Узв’язкузі вступом нових норм закону в дію спосіб доставляння пенсій зміниться для більш ніж 12 тис. її одержувачів.Узв’язкуз цим у вересні в республіці велася активна робота по відкриттю пенсіонерам рахунків в кредитних установах, які вони мали право вибрати самостійно.Особливенавантаженняв цей період ляглона співробітників центрів соціального страхування і соціального захисту міст і районів республіки, а також банківських працівників.

Законодавціпередбачиливзаконівиключеннядля певнихкатегорійодержувачівпенсійнихвиплат. Вони стосуютьсягромадян, які досягли70 років, інвалідів I і II групи, а також пенсіонерів, які проживають у населених пунктах, в яких відсутні філії або відділення банку, або поштові відділення.

Про те, як пенсіонери відкривали банківські рахунки для отримання пенсійних виплат – у матеріалах наших кореспондентів на 4-й шпальті суботнього випуску газети «Гомін».

Лікуватися в комфортних умовах

Ефективне лікування недуг залежить не тільки від професіоналізму лікарів, медсестер, санітарів, не тільки від обладнання та інструментарію, що використовується при цьому, а й від умов, у яких тимчасово перебувають пацієнти. Їм хочеться, щоб у лікувальному закладі було тепло, світло та затишно. Цього хочуть не лише хворі, а й ті, хто їх лікує.

Тому держава першорядну увагу приділяє ремонту та реконструкції об’єктів охорони здоров’я, де б вони не розташовувалися – у столиці, селищі чи віддаленому селі.

Республіканська клінічна лікарня – флагман придністровської медицини. Тут нині триває великий ремонт коштом Фонду капітальних вкладень.

Про те, що було, чого вже досягли та ще прагнуть досягти в Тираспольському лікувальному містечку, читайте на 7-й сторінці друкованого видання.

Збирайтеся у подорож!

Придністровський край багатий на мальовничі локації – дивишся й аж дух захоплює! Вони й приваблюють у республіку дедалі більше іноземних туристів. Місцеві жителі також активно подорожують Придністров’ям завдяки державній програмі туристичного кешбеку.

Одним із найбільш чудових місць нашої республіки є с. Гояни. Помилуватися місцевими пейзажами запрошує родина місцевих бізнесменів Пояти, які кілька років тому відкрили «Агропансіон сім’ї Поята». Подружжя прагне, щоб їхнє гарне село побачило якнайбільше людей.

Матеріал нашого власного кореспондента в Дубоссарському районі про відродження індустрії сільської гостинності читайте на 5-й сторінці газети.

У черговому номері газети «Гомін» можна також прочитати:

кому ми довіряємо своїх дітей;

яку музику любить молодь;

як веселилися на храмові свята слободзейці та первомайці;

хто приносить спортивну славу республіці;

Як зміцнити здоров’я бігом, плаванням та велогонками.

Головне фото Аліси Коханової.