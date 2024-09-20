Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 21 септембрие, ал зиарулуй ностру

Ын сатул Хрушка дин районул Каменка а авут лок Фестивалул винулуй, унул динтре челе опт фестивалурь, планификате де Дирекция районалэ де културэ пентру периоада примэварэ-тоамнэ а анулуй курент. Локалитатя пентру организаря ши десфэшураря евениментулуй ну а фост алясэ ынтымплэтор. Ла Хрушка, ын прима жумэтате а секолулуй трекут, а трэит ши а мунчит Ероул Мунчий Сочиалисте, кавалерул Ординулуй «Ленин», веститул витикултор Авксентий Дмитриевич Качуровский. Кум с-а десфэшурат фестивалул афлаць ын артиколул «Дулче-й винул» де ла Хрушка!».

История чивилизацией нистрене есте ун домениу де ларг интерес, дар ынкэ пуцин черчетат. Ши е фиреск, деоарече едитаря унор монографий импуне куноштинце фронтале теоретиче, историографиче ши методолоӂиче. Ун рол импортант ын ачастэ дирекцие и се даторязэ музеулуй, ын каре се пэстрязэ документе прециоасе деспре ориӂиня ши дезволтаря фиекэрей локалитэць нистрене. Астэзь, уна динтре ачестя — орашул Слобозия- ымплинеште 255 де ань де ла атестаря са документарэ. История луй есте май мулт о трэире, еа ынчепе де ла оамень ку амбиций, фамилий уните, контурынду-се ын дестине, фапте ши евенименте сочиале. Деталий гэсиць ын артиколул «Слобозия -де ла ориӂинь пынэ ын зи де сэрбэтоаре».

Пынэ ну демулт, ын контекстул уней афачерь, фемеиле се конфрунтау адеся ку провокэрь спечифиче, кум ар фи дискриминаря ши стереотипуриле де ӂен, расиале сау де вырстэ. Ку тоате ачестя, даторитэ мултор ынчеркэрь, фемеиле антрепреноаре ау депэшит ачесте бариере, демонстрынд кэ ши еле сынт капабиле сэ кондукэ ши сэ иновезе ын лумя афачерилор. Дрепт екземплу, о вом презента пе локуитоаря орашулуй Рыбница Наталия Сорокачук, каре, ынфиинцынд аӂенция де турисм «Like-tur», а реушит сэ приоритезе ши сэ ӂестионезе тимпул ынтр-ун тандем ку ынцелепчуня. «О фемее ын афачере» — аша се нумеште артиколул деспре ачастэ тынэрэ фрумоасэ.

Ролул фармачистулуй ын сочиетатя нистрянэ де астэзь есте унул импортант, деоарече екзистэ ниште атрибуций сериоасе, че ну пот фи суплините нич мэкар де чей май компетенць медичь. Яр ачест лукру е фиреск, ка ши ын фиекаре професие ку тоате провокэриле ей. Ын РМН спечиалиштий ын фармачеутикэ сынт прегэтиць ла колеӂиул де медичинэ «Л. Тарасевич», унде астэзь студиязэ чирка 170 де вииторь фармачишть. Авигея Бурило есте студентэ ла анул трей. Деталий гэсиць ын артиколул «Авигея Бурило: «Ынтотядуна мь-ам дорит сэ студиез медичина».

Нистрений се пот мындри ку богателе сале традиций ши обичеюрь стрэмошешть. Нумай пэстрынду-ле ку грижэ не путем нуми ун попор уник. Аша дар, ын зилеле куренте, ынтр-ун лок питореск ал плаюлуй-сатул Гоян, а авут лок чел де-ал VI-ля Фестивал де Арте ши Месерий Популаре «Мештер Фаур», каре а адунат 50 де мештерь дин орашеле ши райоанеле републичий, де асемня, ши колективе артистиче ши мештерь дин Молдова. Потривит датинелор стрэмошешть, оаспеций ау фост ынтымпинаць ку пыне ши саре де кэтре мембрий Касей де Културэ дин локалитате, пентру а ле експрима оаспециор тот респектул ши кэлдура локалничилор. Деталий гэсиць ын артиколул «Фестивал ымплетит дин кынтече ши кулоаре».

Ын картиерул Большой Фантан дин Дубэсарь а фост финализатэ а доуа етапэ де конструкцие а уней шоселе дин бетон асфалтик. Прима етапэ а фост финализатэ ын анул трекут. Супрафаца тоталэ а друмулуй ку о ноуэ акоперире есте де 3627 де метри пэтраць. Лукрэриле ау фост ефектуате дин контул Фондулуй Рутиер. Деталий гэсиць ын артиколул «О ноуэ шося де-а лунгул стрэзий Ленин».