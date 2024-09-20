Вам буде цікаво! Читайте в номері газети «Гомін» за 21 вересня

Тверде слово придністровців

Вільне волевиявлення народу – одне з основних демократичних завоювань людства. Цей принцип відбито в Основному законі нашої держави, в якому також закріплено найважливіший постулат: влада в ПМР належить народу. Саме він, і ніхто інший, має право визначати майбутній розвиток країни, керувати нею.

А найдемократичнішим способом управління державою залишається референдум, під час якого виборці мають можливість висловитися з основних питань життєдіяльності республіки.

Придністровська Молдавська Республіка теж була створена найдемократичнішим шляхом – вільним волевиявленням громадян.

На всьому історичному шляху в ПМР неодноразово ініціювали «велику раду з народом». Один із ключових – референдум про незалежність республіки 17 вересня 2006 р.

Про значення плебісциту для зміцнення держави, її майбутнього наш кореспондент розмірковує на 4-й шпальті друкованого видання.

Підводне каміння Інтернету

Всесвітня телекомунікаційна мережа Інтернет увійшла буквально в кожний будинок та офіс, стала настільки звичним явищем, що без неї мало хто обходиться. «Всесвітня павутина» вдосконалюється, з’явився штучний інтелект, уже готовий вирішувати за людину низку непростих завдань. І все одно вони залишаються лише технічним інструментом доведення інформації до користувачів.

Головне ж питання залишається незмінним: яку і з якою метою? Проблем у зв’язку з цим виникає чимало. Це свідчить, що в Інтернеті є як плюси, так і мінуси, він таїть багато підводних каменів.

Дві сторони однієї медалі представив наш кореспондент на сторінці 6 газети «Гомін», спробувавши осмислити вплив інтернетівської інформації на незміцнілі душі молодих.

Ми віримо твердо в героїв спорту!

Придністровські спортсмени, змагаючись на найпрестижніших міжнародних аренах, виступають у ролі повноважних представників нашої держави. І нехай поки що не під нашим прапором, і не чути гімну ПМР, але це обов’язково буде, коли ПМР визнають.

За високими спортивними результатами стоїть щоденна, до поту та болю, праця спортсменів та їх тренерів.

Без цього не буває рекордів, медалей та сходинок п’єдесталу пошани. Зате яку радість відчуває спортсмен, коли виявляється «сильнішим, вищим, швидшим» за інших.

Про те, як куються спортивні перемоги придністровських спортсменів, читайте на 2-й сторінці суботнього номера «Гомону».

Журналісти газети підготували також матеріали про:

інтерес до читання;

презентації марок про космос;

співробітництво шкіл Придністров’я, Абхазії та Південної Осетії;

ремонт рухомого складу ТТУ;

необхідність отримання касових чеків;

ювілей столичного технікуму комерції;

художні виставки;

народні фестивалі.

Головне фото з особистого архіву тренера Наталії Кристя.