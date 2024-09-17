Семья – спасительная соломинка

Год семейных ценностей набрал обороты. В прямой зависимости от этого и возросшее число газетных публикаций, посвященных теме укрепления семейных уз. Все ее многообразие – на страницах республиканских изданий «Приднестровье», «Гомин», Адевэрул Нистрян», входящих в структуру ГУ «Приднестровская газета».

Как хорошо, когда есть семья – папа, мама, бабушки, дедушки. К сожалению, не всем повезло с полноценной семьей. Горько, когда такое случается с детьми, которым родители не уделяют должного внимания. Из-за такого отношения взрослых к своим чадам недолго и до правонарушений. И к сожалению, несовершеннолетние, лишенные родительской любви и опеки, их совершают. Именно такие воспитываются в Республиканском учебно-воспитательном комплексе им. Макаренко МВД. Но с другой стороны здесь они обретают новую семью и заботливых воспитателей. Как юным приднестровцам живется в этом учреждении, как их воспитывают и учат рассказывает корреспондент газеты «Гомин» в статье «Шансы есть у всех».

Его коллега – собственный корреспондент по Каменскому району – в противовес обратил журналистское внимание на семьи, с которых нужно брать пример. И таких в республике, и в Каменском районе, к счастью, большинство. Очерки о семьях Черновых, Продановых, Печковских опубликованы под общим жизнеутверждающим заголовком «Украшение страны – дружные семьи». В них – откровенные рассказы о слагаемых семейного счастья и благополучия.

Две публикации «Адевэрул Нистрян» посвящены юбилейным датам. В статье, которая так и называется «Юбилейный рубеж», читатели издающейся на молдавском языке газеты могут узнать, как о трудовой деятельности педагога из средней школы с. Бычок Елены Кристи, любви к ученикам, так и о ее семье, царящем в ней взаимопонимании.

«Жизнь прожита на две «5». Так неординарно названа статья, опубликованная в газете «Адевэрул Нистрян». И рассказывается в ней о Алле Чернявской из с. Коротное Слободзейского района, которой исполнилось 55 лет. Она работает медсестрой в детском саду «Аленка». Вместе с мужем Петром воспитали двоих детей, теперь радуются успехам внуков.

«Главное — больше быть вместе». Это и заголовок статьи корреспондента газеты «Приднестровье», и одновременно ответ на вопрос, который задали ее героине. Пятьдесят лет Степан Константинович и Валентина Ивановна Дерли счастливы вместе. При этом «молодожёны» смущённо говорят в один голос, что не заметили, как пролетели годы. «Знаете, неловко бывает идти по улице, держась за руки, но иначе не можем. Другие, наверное, подумают: вот, прямо как молодые и чувства напоказ. Но это не так. Нам со Стёпой важно чувствовать друг друга, и так было всегда», – убеждённо говорит Валентина Ивановна. Лучше о взаимопонимании супругов и, наверное, и не скажешь. И еще совет от главной героини: «Выходить замуж нужно по любви!».

«Весна на Белочинской улице». Необычный заголовок публикации газеты «Приднестровье» коррелируется с сюжетом фильма «Весна на Заречной улице» и списан с судьбы главных героев – жителей с. Белочи Рыбницкого района Максима Еремеевича и Валентины Викторовны Галяс. Именно так и получилось – ученик вечерней школы красавец Максим влюбился в учительницу математики – милую хрупкую недотрогу Валентину. Итог – женитьба. Недавно эта счастливая пара отметила бриллиантовую свадьбу – шестидесятилетие супружеской жизни…