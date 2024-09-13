Анонс газеты «Приднестровье» на 14 сентября

В эти выходные профессиональный праздник отметят пограничники, работники леса и деревообрабатывающей промышленности. Представители обеих профессий занимаются охраной: одни – рубежей нашей Родины, другие – ее «легких». Этим мужественным людям и посвящен субботний выпуск газеты «Приднестровье».

Лес – наше бесценное богатство. И очень важно, чтобы работали в лесном хозяйстве люди трудолюбивые, ответственные, добрые. Об одном из таких людей – леснике Плотьянского лесничества Сергее Павловиче Стане – читатели смогут прочитать в материале «На службе у зелёного царства».

Перспективы переговорного процесса по молдо-приднестровскому урегулированию, предстоящие президентские выборы в соседней Молдове, безальтернативность миротворческой миссии. Эти и другие вопросы обсуждались на очередном заседании «Экспертного клуба», который традиционно проводит газета «Приднестровье». Компетентную оценку событий, напрямую или косвенно влияющих на ситуацию в нашей республике, журналисты получили от доктора социологических наук, доцента, директора института госуправления, права и социально-гуманитарных наук Елены Бобковой.

Что общего между греками и приднестровцами? Скорее всего, южный темперамент, и жизнерадостность. А ещё ко времени в Греции и в Приднестровье относятся одинаково – всё происходит «сига-сига» (потихонечку). Илиас Бампадженес приехал в Дубоссары из Афин. Его впечатление о городе и многом другом — в материале «Флаги, мамалыга, и огурчики по-тираспольски».

Естественность и эстетичность – вот главный принцип творчества Александра Пашнева из села Карагаш Слободзейского района, самобытного мастера по обработке дерева и изготовлению сувенирных изделий. О нем и его увлечениях узнаете из материала «Приднестровье с привкусом Азии».

Сколько животных может «выдержать» дом, а главное – люди, которые в нём проживают? Героиня нашего очерка Наталья Мунтян знает по собственному опыту – много. Но если любовь к «братьям нашим меньшим» граничит с одержимостью, то домашний зоопарк рано или поздно разрастётся в целый зверополис (звериный город). И тогда… Подробности в материале «Добрая хозяйка большого «Зверополиса».

Село Валя-Адынкэ издавна считалось глухим, заповедным и даже мистическим местом. И в наши дни оно сохраняет флёр волнующей тайны, особенно для людей, наделённых воображением, как автор путевых заметок «На край света – за земляничным вареньем».

Даже стены полуразрушенного храма могут порой о многом рассказать. Прикоснувшись к святыне, волей-неволей окунаемся в прошлое, находим свою «Атлантиду». Узнайте историю края в период Дикого поля. «Приднестровская Атлантида. Век XVIII» – опыт увлекательного погружения.

В конце номера читателей ожидают традиционные рубрики «День в истории», «Вам Telegram», а также гороскоп и афиша выходного дня.