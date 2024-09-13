Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 14 септембрие, ал зиарулуй ностру

Ын ултимий дой-трей ань, спре букурия тутурор, ын районул Каменка с-ау стабилит чинч педагощь тинерь, динтре чей шасе, каре ау фост тримишь аич ла лукру дупэ абсолвиря институциилор де ынвэцэмынт де профил. Принтре ачештя е ши тынэрул педагог де лимбэ енглезэ де ла шкоала медие орэшеняскэ №3 дин Каменка Виктория Викторовна Палий. Деталий гэсиць ын артиколул «Вис, девенит реалитате».

Снежана Никулина, орищинарэ дин сатул Михайловка, районул Рыбница, е о тынэрэ каре поате девени модел, авынд ун аспект физик кореспунзэтор, дар а алес о алтэ кале. Е дисчипола техникумулуй политехник дин Слобозия ши висязэ сэ девинэ салватор.

Фиинд ла анул дой де студий, ну шь-а скимбат пэреря деспре вииторул сэу.

Деталий гэсиць ын артиколул «Снежана Никулина: «Мерг ынаинте кяр дакэ-й греу!».

Речент, принтр-ун Декрет ал Президентулуй РМН Вадим Красносельский, ун груп де ауторь ай алманахулуй историк ши културал «Приднестровское наследие» а фост дистинс ку Премиул де Стат ал РМН ын домениул културий ши артей. Принтре лауреаць есте ши каменчянул Сергей Мельник, шеф-кустоде ал фондурилор ла комплексул музеелор мемориале дин Каменка. Ын ачастэ постурэ Сергей Михайлович лукрязэ май бине де 20 де ань. Студиязэ ку маре интерес история цинутулуй натал, ын школиле дин район читеште лекций пе тема датэ, дар ши деспре оамений луй илуштри дин цинут, ын шкоала медие орэшеняскэ № 2 ку класе щимназиале есте прешединте ал клубулуй «Тынэрул етнограф».

Деталий гэсиць ын артиколул «Лауреат ал Премулуй де Стат».

Мажоритатя фамилиилор тинере десеорь ынчаркэ сэ гэсяскэ тоате солуцииле посибиле пентру о вяцэ май бунэ, яр ачаста импликэ де мулте орь трансферул лор ынтр-ун алт ораш сау сат, ба кяр ынтр-о алтэ царэ. Ши дин ачастэ каузэ легэтура динтре копий ши пэринць, буней ши непоць девине уна дифичилэ. Есте о адевэратэ провокаре, кынд фамилия тынэрэ ышь креште копиий мичь департе де пэринць сау руде. Ажуторул лор, ын ачест каз, ар фи фост о адевэратэ комоарэ пентру ной, тинерий пэринць.

Деталий гэсиць ын артиколул «Буничь виртуаль».

Ла шкоала №9 дин орашул Рыбница а апэрут о класэ уникэ пентру тинерий аматорь де фотбал, унде дежа студиязэ 21 де копий. Ачештя сынт бэець дин диферите школь дин ораш. Диминяца лор ынчепе ла ора 7:45 ку антренаменте пе стадионул орэшенеск. Програмул инклуде степ аеробик, щимнастикэ, писчинэ ши атлетисм — тотул пентру ка виитоареле стелуце але фотбалулуй сэ фие ынтр-о формэ физикэ бунэ.

Деталий гэсиць ын артиколул «Класа де фотбал-реалитате!».

Тоамна ку плой ши ярна фригуроасэ сынт о провокаре пентру оамень ши анимале. Ын тимп че ной ымбрэкэм палтоане, мэнушь, кэчулице, приетений ноштри май мичь рэмын ын блана лор ши ку лэбуцеле гоале.

Не букурэ фаптул кэ ла ной ын царэ сынт оамень неиндиференць де чея че се ынтымплэ. Де екземплу, чей каре ынфиинцязэ азилурь грацие каритэций сале. Дар ну требуе сэ уйтэм кэ ачесте адэпостурь ау невое ши де ун ажутор.

Деталий гэсиць ын артиколул «Ернатул кынилор депинде де ной».