Вам буде цікаво! Читайте в номері газети «Гомін» за 14 вересня

На геополітичному розломі

Так склалося, що Придністров’я розташоване на розломі протилежних цивілізаційних просторів, на стику інтересів Сходу та Заходу. Таке вже наше географічне положення, і з цим нічого не можна вдіяти. Маневрувати між ними невеликій державі дуже складно, але в нас це якось виходить. І якщо великі геополітичні гравці все вишукують нові сфери впливу і нещадно б’ються за них, то ми продовжуємо, попри численні труднощі, самостійно розбудовувати й розвивати державу за власним розумінням на принципах здорового глузду та міжнаціональної згоди, раз у раз пристосовуючись до мінливих умов, які диктує зовнішній світ.

Розібратися в хитросплетіннях внутрішньої та зовнішньої політики, а також геополітики, сфер інтересів і впливу одних на інших під час чергового засідання «Експертного клубу» при газеті «Приднестровье» журналістам допомогла директор Інституту державного управління, права та соціально-гуманітарних наук ПДУ, доктор соціологічних наук Олена Бобкова. Думки, судження, позиції – у матеріалі нашого кореспондента, опублікованому на 3-й сторінці газети.

Алло!.. Як багато в цьому слові

Начебто це було давно, а начебто й нещодавно. І що таке 25 років для історії? На тлі століть це взагалі якась мить. Інколи ж у цю чверть століття так багато вміщується! Промовистий тому приклад – СЗАТ «Интерднестрком». За 25 років компанія пройшла шлях від першої цифрової станції в Тирасполі, першого дзвінка першого клієнта мобільного зв’язку до тестування 5G.

Фактично завдяки зусиллям професійної команди IDC, галузь зв’язку в Придністров’ї була створена заново, але вже на основі найсучасніших технологій телекомунікаційного ринку.

Та якщо хтось думає, що це було легко і просто, то він, напевно, помиляється – новому завжди важко торувати собі дорогу. Про 25-річний зв’язок IDC з абонентами – в історичному екскурсі журналіста газети «Гомін», розміщеному на четвертій шпальті друкованого видання.

Театральний режисер і педагог

Виповнилося 105 років від дня народження Надії Аронецької, заслуженого діяча мистецтв Молдавської РСР, основоположника та головного режисера Придністровського державного театру драми та комедії, що нині носить її ім’я.

Втім, актори театру вважають за краще говорити про неї не як про творця і засновника, а як про матір їхнього храму мистецтв і свою другу матір.

У підготовленому кореспондентом газети «Гомін» нарисі наведено характерні слова одного з найкращих і найулюбленіших учнів Надії Степанівни Володимира Сухомлинова: «Її, як маму, любили актори – за вміння з нами працювати, за здатність розуміти нас. Заряд, який вона вклала в нас, досі не гасне незалежно від віку».

Подробиці взаємного творчого кохання – на сторінці 6.

У черговому номері газети журналісти також підготували матеріали про:

Розвиток аграрного бізнесу.

255-річчя українського письменника, поета, драматурга, перекладача Івана Котляревського.

Новий порядок виплати пенсій.

Забезпечення Дубоссарського УНО трьома новими шкільними автобусами та музичний фестиваль, що відбувся в цьому місті.

Як зміцнити здоров’я заняттями спортом.

Головне фото з архіву редакції.