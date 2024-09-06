Анонс газеты «Приднестровье» на 7 сентября

Субботний номер газеты посвящён работникам газовой отрасли, чей профессиональный праздник отмечают в воскресенье; людям, ставшим на защиту молодой республики в начале 90–х; гербам приднестровских городов и многому другому.

«Газ видишь? Нет. А он есть». Сегодня никто не сомневается в правдивости этих слов. Стратегически важное предприятие, основной оператор газовой сети в регионе – ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье». Ко Дню работника газовой промышленности ПМР читайте материал «Сфера повышенной ответственности».

10 сентября – День образования Республиканской гвардии. О тех, кто внес незаменимый вклад в дело защиты молодой республики – в материале «Люди крепкой закалки».

В конце 80-х журнал «Вокруг света» ввёл рубрику «Геральдический альбом», посвящённый истории гербов стран мира. Наша газета не претендует на столь обширное исследование. Мы попытались проследить историю символов приднестровских городов. Материал «Визитная карточка города» познакомит читателей с первыми гербами Тирасполя и Бендер, а заодно и с проектами, правда, не утверждёнными императором, второй половины XIX века.

Летние каникулы закончились, наступила пора уроков, уютных осенних вечеров, приключений, организованных вместе с друзьями. Ведь не учёбой единой, но и совместными школьными походами, общением с одноклассниками, играми и прогулками выходного дня живут ребята-школьники. А ещё чтением своей любимой детской странички в нашей газете, кото подготовили для ребят корреспонденты в эти дни недавно наступившей осени и назвали ее «Пора уроков и приключений».

Два разных, во всех смыслах далёких друг от друга мира – так, в целом, можно охарактеризовать Приднестровье и Японию. Однако «ойкумена» третьего тысячелетия настолько отличается от старых времён, что гости из Страны восходящего солнца, гуляющие по Стране очарованных Днестром (простите за поэтическую вольность) – уже давно не диковинка. О диалоге культур, японской туристке Мисаки Нисикадо, роллах «Четыре самурая» и многом другом расскажет эссе «Как японцы нас открывают».

Литературная страница «Мы радуемся солнцу и миру» посвящена дню рождения Республики.

Мы продолжаем рассказ о краснокнижных представителях приднестровской флоры и фауны. На сей раз героями повествования станут лебеди. У нас обитает два вида этих птиц. Шипунам и кликунам посвящен материал «Не стреляйте в лебедей!»

У каждого народа есть «свои слова», которые не поймут приезжие. Наши, родные «словечки» из русского, молдавского, украинского, болгарского, еврейского, турецкого и других языков, знакомые нам с детства, попали в приднестровский разговорник. Создали его две девушки, а помогали им в этом приднестровцы. Историю появления уникального книжного издания читайте в материале «Говорим по-приднестровски».

Традиционно в номере гороскоп, погода, афиша, спорткурьер, день в истории.