Анонс газеты «Приднестровье» на 21 сентября

В выходные республика отметит важное событие – 225-летие Слободзеи и День физкультурника. Эти праздники и стали главными темами субботнего номера газеты «Приднестровье».

От доисторической трипольской керамики, фракийских глиняных мисок и древнегреческих амфор, в которых хранили вино скифы, до новейшего Аркадного комплекса, фонтана влюблённых, парка молодожёнов – всё это Слободзея, которой 21 сентября исполняется 225 лет. Подробнее- в очерке «Из века в век прекрасна Слободзея».

Эти люди мотивируют изменить образ жизни, а главное — образ мысли. Своим примером, своей силой воли они заражают. Таким мотиватором для многих является Валерий Похила, персональный тренер в дисциплине «Фитнес и самооборона». Валерий продвигает физическую культуру и спорт на уличной спортплощадке, в тренажёрном зале. В материале под названием «Не нужно ждать понедельника» он расскажет газете о том, что есть движение, что есть спорт.

Торговая марка KVINT берёт своё начало не в заводских цехах, а на виноградных плантациях. Основной их массив расположен в сёлах Дойбаны-1 и Дойбаны-2 Дубоссарского района. Наш корреспондент побывал там и в материале «KVINT начинается в Дойбанах» рассказал читателям об этапах превращения янтарных ягод в прекрасные напитки.

Национальная кухня Азербайджана, отличающаяся большим разнообразием, включает в себя десятки видов различных блюд. И кто может лучше всего рассказать о ней, как ни сами азербайджанцы? Руководствуясь этим неоспоримым доводом, мы связались с азербайджанской культурно-просветительной общиной «Хазар», в которой сегодня состоит более трёхсот человек… О ней, традициях, национальной кухне и многом другом — в материале «Традиционно, душевно и вкусно!».

Есть люди, которые, пережив тяжёлые испытания, всё же благодарят судьбу и Бога за каждый новый день и даже открывают в себе новые качества и таланты. О двух разных женщинах с разными судьбами, но очень похожих в отношении к жизни читатели узнают на страницах «Приднестровья» в рубрике «Люди и судьбы».

В первый месяц осени, особенный, связанный с перестройкой с летнего времени на более неспешное и более прохладное, авторы газеты предложат поговорить о том, что как раз и поможет перестроиться. Как в физическом плане, так и морально. И, конечно, затронут ещё несколько всегда актуальных «девичьих» тем в постоянной рубрике «Дамский клуб».

Знакомство со «словами-ловушками» произойдет в рубрике «Грамотеи», а со спортивными новостями – в еженедельном дайджесте «Спортивная орбита». В конце номера по традиции – рубрики «День в истории», «Афиша выходного дня» и гороскоп на неделю.