Подписка во время праздника

Традиция чтения печатных изданий сохраняется в нашем обществе, несмотря на повсеместное внедрение новых телекоммуникационных систем и информационных технологий. Более того, вдумчивое чтение и анализ прочитанного на бумажном листе получает второе дыхание, обретает новые черты. Удовольствие от получения информации, обогащения знаниями одно из самых полезных, свойственных человеку. Проводниками такой информации вот уже много веков служат газеты. За это время они развивались, видоизменялись, приобретали самые разные формы, а вот суть их оставалась прежней – дать читателю пищу для ума.

Современные печатные СМИ, сберегая традиции, продолжают информировать тех, кто жаждет познать что-то новое. Приднестровские газеты, в том числе республиканские, входящие в структуру ГУ «Приднестровская газета», тоже в их числе. Республиканские печатные издания, в соответствии с требованиями современности осваивают новые виды и формы распространения информации, получая все новых читателей и подписчиков.

Однозначен факт: подписке в ГУ «Приднестровская газета» уделяют особое внимание.

Одними из самых эффективных площадок для привлечения подписчиков, представления главных печатных изданий республики – газет «Приднестровье», «Гомин», «Адевэрул Нистрян» – являются храмовые праздники населенных пунктов Приднестровья. Ее всегда успешно используют и работники газет, и сотрудники отдела рекламы и объявлений ГУ «Приднестровская газета», и почтовики. Все они едины в стремлении оформить подписку на республиканские газеты.

Храмовые праздники прошли недавно в селах Незавертайловка и Ближний Хутор. Вот где было немало потенциальных подписчиков! Не воспользоваться такой ситуацией газетчикам было бы непростительно.

Проведение выездной подписной кампании органично вписалось в программу храмовых мероприятий с выставками произведений декоративно-прикладного творчества, песнями, танцами, угощениями национальными блюдами. Участников храмовых праздников привлекали красочные стенды с логотипами главных газет страны.

В Незавертайловке и Ближнем Хуторе в рамках традиционной акции «День подписчика» при содействии филиалов ГУП «Почта Приднестровья» была оформлена подписка на несколько десятков экземпляров республиканских газет. Активность подписчиков радовала. Это значит, что труд сотрудников редакций, работников ГУ «Приднестровская газета» окажется не напрасным.

В очередной раз напомним посетителям сайта нашего учреждения: у подписной кампании на республиканские печатные издания непрерывный формат – подписаться на них можно в любой рабочий день.

Чем больше у газет будет читателей, тем больше у журналистов будет стимул работать, информировать приднестровцев обо всех важных событиях, происходящих в республике.

Фото Елены Недашковской, Елены Лозинской, Алисы Кохановой.