Вам буде цікаво! Читайте в номері газети «Гомін» за 7 вересня

Відкритою, чесною, відвертою

Такою була тональність традиційної зустрічі Президента Вадима Красносельського з журналістами державних засобів масової інформації напередодні Дня Республіки.

Глава держави відповів на численні запитання журналістів щодо безпеки громадян Придністров’я, взаємин між Молдовою та Придністров’ям, забезпечення республіки природним газом, соціальної підтримки придністровців.

Відповіді на актуальні запитання можна прочитати на 2-й сторінці друкованої версії газети «Гомін».

Курс на розвиток

Стало вже доброю традицією перед днем народження нашої держави здавати в експлуатацію об’єкти соціальної інфраструктури. Запорукою цього позитивного явища є як кошти республіканського та місцевих бюджетів, так і Фонду капітальних вкладень.

Нинішній, 34-й рік існування республіки щодо цього не став винятком. Серед відремонтованих і реконструйованих об’єктів – соціальні установи, навчальні заклади, будівлі державних органів, спортивні майданчики. Усі їх напередодні Дня Республіки й відразу після цього відкривав Президент Вадим Красносельський. Спостерігали за цими урочистими моментами численні журналісти, зокрема кореспонденти нашої газети.

Про те, як усе було, – на 4-й сторінці нашого видання.

Батьківщина і честь

На цих двох складових базується діяльність Чорноморського козацького війська, яке стоїть на варті державних інтересів Придністров’я. Збереження та розвиток його не можна уявити без спадкоємності поколінь. Саме тому ЧКВ проводить цілеспрямовану роботу з духовно-морального виховання юних придністровців, організовує для них табірні збори, польові виїзди, спортивні змагання, зльоти.

Ці зусилля дорослих спрямовані на всебічне виховання молоді: прищеплення козачатам морально-вольових та духовно-моральних рис та цінностей, відчуття сили козацького братства, підготовка юнаків до служби в армії. Козак завжди повинен пам’ятати, що честь і добре ім’я для нього найдорожче, що він чоловік, а отже, має бути готовим захистити сім’ю та Батьківщину.

Про те, як у республіці відбувся перший зліт юних козачат, організатором якого виступив Тираспольський козацький округ, можна дізнатися зі статті нашого кореспондента, опублікованої на 6-й газетній шпальті.

У постсвятковому номері газети читачі мають можливість дізнатися:

як придністровці вшанували головне свято країни;

кого удостоїли заслужених державних нагород;

як зберегти та передати майбутнім поколінням нашу культурну спадщину;

як у період храмових свят людей поєднує любов до рідного краю;

як заздалегідь відсвяткували чвертьвіковий ювілей компанії «Интерднестрком».

Головне фото Ольги Азарової.