Анонс газеты «Приднестровье» 31 августа

Субботний номер главной газеты республики посвящен празднованию 34-ой годовщины со дня образования ПМР. Приднестровцам есть, что вспомнить за эти годы и есть, чем гордиться сегодня.

«В эти дни вспоминаем пройденный путь, испытания, которые выпали на долю нашего народа. С благодарностью обращаемся к тем, кто 34 года назад принял единственно верное для себя, для своей семьи, близких решение – создать поистине народное государство!» — размышляет Александр Карасёв в колонке главного редактора «Сердцу милая земля».

Ставший уже традиционным «Экспертный клуб» газеты «Приднестровье» вновь собрал журналистов всех государственных СМИ. И повод далеко не обыденный – о подготовке к началу нового учебного года гости смогли узнать, что называется, из первых уст. О всех нововведениях, достижениях и проблемах в отрасли рассказала министр просвещения Светлана Иванишина.

Парканы – как бы Приднестровье в миниатюре. С одинаковой легкостью говорят здесь на болгарском, русском, молдавском… Работают до седьмого пота. К благоустройству относятся в духе соцсоревнования. Невероятно вкусно готовят и вообще любят жизнь. «Восторг Парканский» – о том, что отличает колоритный южный край.

Тридцать лет подряд, изо дня в день, газета «Приднестровье» рассказывает о жизни республики, о свершениях приднестровцев. Серией зарисовок о 2021-м, 2022-м и 2023-м годах редакция завершает историко-публицистический проект «На острие пера».

Резные наличники на одном из частных слободзейских домов рассказали удивительную историю. О ком и о чем совершенно случайно узнали приднестровские журналисты – в биографическом очерке «Лицо и душа дома».

День рождения газеты, а тем более юбилей – праздник особенный. Это праздник целого коллектива, редакции. А редакция – дом условный и дом конкретный, где каждым из нас проведено полжизни, а порой и целая жизнь. Однако газета – это не только те, кто её делает, но и те, кто её читает, любит, порой критикует, но чаще, что важнее всего, находится в диалоге. Поэтому сегодня – слово им. Верным друзьям издания. Пожелания газете — в материале «Спасибо, что несёте людям новости!»

«На таких людях стоит и стоять будет приднестровская земля» — рассказ об основателе самого крупного садоводческого сельхозпредприятия во всей бывшей Молдавской ССР Степане Ивановиче Плацынде. Сегодня ООО «Агро Компакт» поставляет фрукты не только на внутренний рынок, но и экспортирует их в дальнее зарубежье.

Шестьдесят лет, прожитых вместе – много это или мало? Супруги Галяс Максим и Валентина из села Белочи утверждают: годы, прожитые с любимым человеком – это прекрасный миг и великое счастье… О «бриллиантовой» чете Галяс читатели смогут прочитать в материале «Весна на белочинской улице».

Большинство выпускников педагогического факультета не стремятся делать карьеру в сфере образования, уходя в другие области, поэтому школы остро нуждаются в молодых специалистах. В чём причины нежелания быть учителем? Разные и весьма предсказуемые. В зарисовке «Учитель. Быть или не быть» мы узнаем из первых уст, так ли страшен черт, как его малюют.

Голландец Роналд Хюлшер попал в Приднестровье «по счастливой случайности» в 2007 году, с тех пор полюбил нашу страну и даже поселился в ней. Он проводит в Тирасполе не меньше трёх месяцев в году, отдыхая здесь душой. Подробнее – в материале «Островок мира».

А также в номере афиша праздничных мероприятий, погода, календарь знаменательных дат.