Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 31 аугуст, ал зиарулуй ностру

Фачець куноштинцэ — Виктория Миндиашвили. Фата е ориӂинарэ дин Рыбница. Татэл ей есте ӂеорӂиян, мама – украинянкэ. Соцул тинерей е молдовян. Виктория спуне кэ се симте ӂеорӂиянэ нистрянэ. Ачаста есте история пе скурт а уней фамилий нистрене мултинационале, де ачестя ын Нистрения сынт суте ши кяр мий. Аша есте есенца цэришоарей ноастре мичь, дар мындре.

Яр история май деталиятэ о афлаць, читинд артиколул «Фамилие нистрянэ: украино-молдо-ӂеорӂиянэ»

Цара ноастрэ есте богатэ ын екземпле де фамилий етниче миксте. Динтре ачестя фаче парте ши Чебан дин сатул Карагаш, районул Слобозия. Соций Георге ши Елена трэеск ын армоние 23 де ань ши креск дой бравь фечорь — Данил ши Никита. Молдовянул Георге а топит гяца дин инима Еленей, але кэрей рэдэчинь вин токмай дин Мордовия.

Че традиций сынт респектате ынтр-о фамилие молдо-морвинэ? Афлэм дин артиколул «Валориле ну ау етние».

Ын уна дин зилеле ку о аршицэ немайпоменитэ дин вара курентэ Денис ши Алина Нагачевский дин сатул Жура, районул Рыбница, ау журат крединцэ ши драгосте неконтенитэ унул алтуя, формынд о ноуэ челулэ а сочиетэций. Тинерий ау трекут прин май мулте пынэ а ажунӂе ын фаца алтарулуй, токмай деачея вин ку ун сфат пентру тоць бэштинаший: «Трэиць аша, кум вэ плаче. Комитець грешель, модификаць, коректаць ши вець гэси рэспунсул екзакт пентру орьче ынчеркаре а вьеций. Ла ватрэ, унде ау трэит бунеий ши пэринций, норокул те ва гэси неапэрат ши ынӂерий те вор ынсоци».

Деталий гэсиць ын артиколул «Ла ной май дулче-мь паре…»

Авем мулць чититорь фидель, каре, ку тимпул, апар ын паӂиниле зиарулуй ностру даторитэ сукчеселор проприй, а идеилор деосебите сау а алтор фапте, каре меритэ сэ фие куноскуте де сочиетате. Принтре ачештя есте ши Владислав Нистряну. Атунч а фост о алтэ историе, акум е уна деспре драгосте ши нунтэ, ынтр-ун кувынт деспре ачей каре фэуреск вииторул цэрий ноастре.

Деталий гэсиць ын артиколул «Акасэ ши нунта е май фрумоасэ»