Вам буде цікаво! Читайте в номері газети «Гомін» за 31 серпня

Вони були першими

Андрій Манойлов – людина-легенда. Він був, як то кажуть, з народу: корінний тираспольчанин, автослюсар за фахом, водив самоскид, очолював одну з бригад відомого на весь колишній Союз «Тираспольтрансу»…

Андрій Манойлов «приклав руку» до створення різних органів і структур нової державної влади. Його зусиллями в Придністров’ї було сформовано власну систему держконтролю.

Саме депутати, висловлюючи думку виборців, очолили їхній опір націоналізму, що зароджувався в Молдові. Це були справжні народні обранці. Серед них і представник найбільш мирної професії лікаря Віктор Михайлович Арестов.

У створеному в ті роки страйковому комітеті його призначили відповідальним за інформацію. Він їздив містами та селами Придністров’я, розповсюджуючи «Бастующий Тирасполь», прокламації, листівки…

Це лиш кілька фактів із насиченої біографії керівників республіки «першої хвилі». Про інших читайте на сторінці 5.

Голос народу

2 вересня 1990 року в Тирасполі на другому з’їзді придністровських депутатів усіх рівнів було формально закріплено волевиявлення народу Придністров’я – відтворено придністровську державність. Цьому передували страйки, сходи громадян, мітинги, де люди відкрито висловлювали незгоду з дискримінаційними законами про мови, символами чужої країни – Румунії.

Особливо складною була на той час соціально-політична обстановка в Дубоссарському районі. Тут склалося фактичне двовладдя. Над будівлею міської Ради народних депутатів майорів червоно-зелений прапор, над районною – триколор.

Про труднощі того періоду на п’ятій шпальті нашої газети згадують дубоссарські депутати, очевидці та учасники тих історичних подій.

В дорогу за знаннями

Серпнева педагогічна конференція – подія традиційна. Вона знаменує початок нового навчального року. Це час починань, нового витка розвитку освітньої галузі.

Темою цьогорічного пленарного засідання Республіканського педагогічного форуму стала «Освіта в цифрову епоху: виклики та рішення». Понад 500 освітян з усіх куточків республіки стали його учасниками.

Як навчати та виховувати в цифрову епоху? Відповіді на ці запитання – у виступах офіційних гостей педфоруму та вчителів на восьмій шпальті нашої газети.

Крім того, у святковому випуску «Гомону»:

Про те, який шлях до визнання ПМР ми пройшли та який ще належить.

Спогади дубоссарських депутатів, про те, як кувалася придністровська державність.

Про те, ким почуваються і вважають себе мешканці республіки.

Про нові шкільні автобуси та передсвятковий ярмарок для учнів і батьків.

Про те, як 80 років тому наш край звільняла Червона Армія.

Хто має попит на ринку праці.

Увага Голови Уряду до стану кам’янських шляхів.

Емоційні спогади про святкові заходи з нагоди Дня Республіки.

І про те, який рок грають молоді.

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