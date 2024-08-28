Внимание, технические работы!

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Приднестровской Молдавской Республики информирует о проведении плановых технических работ на оборудовании, обеспечивающем функционирование государственного веб-хостинга и государственных информационных систем.

Проведение технических работ запланировано 29 августа 2024 г. с 18:00 до 20:00.

Во время проведения вышеуказанных технических работ могут быть временно недоступны сайты, расположенные в доменной зоне *.gospmr.org, и государственные информационные системы.