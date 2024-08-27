Стартует творческий конкурс на создание логотипа «Я – приднестровец»

Государственная служба по культуре и историческому наследию ПМР приглашает жителей республики присоединиться к творческому конкурсу на создание графического изображения (логотипа) визуального образа в контексте «приднестровский народ», «приднестровец», «Я – приднестровец», «Ты – приднестровец», «Мы – приднестровцы».

Целью конкурса является создание современного, оригинального, легко узнаваемого графического изображения, которое будет использоваться в информационно-рекламной и представительской продукции в рамках популяризации и укрепления понятия общности «приднестровский народ».

К участию в Конкурсе приглашаются как профессиональные дизайнеры, художники, реставраторы, студенты творческих специальностей, педагоги и учащиеся организаций дополнительного образования художественно-эстетической направленности, так и все те, кто владеет художественными навыками.

Для участия необходимо с 1 сентября по 17 октября 2024 года отправить заявку на электронную почту kultura_pmr@mail.ru, к заявке необходимо приложить конкурсную работу.

С Положением о Конкурсе можно ознакомиться здесь.

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