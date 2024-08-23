Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 24 аугуст, ал зиарулуй ностру

Ын праг де ноу ан школар не-ам пропус принтр-о дискуцие сэ ревигорэм атмосфера медиулуй де студий ымпреунэ ку ынвэцэтоаря де лимбэ ши литературэ молдовеняскэ ын шкоала №3 «Антон Чехов» дин капиталэ, ку о векиме де мункэ ын домениу де май бине де 15 ань, Антонина Русинова, о персоанэ плинэ де енерӂие ши идей.

Вэ инвитэм «Ын фиекаре зи ын пас ку тинереця».

Фамилия есте медиул ын каре веним пе луме, не дезволтэм ши, ла рындул ностру, формэм о алтэ фамилие. Есте локул, унде гэсим ынцелеӂере, линиште ши солуция проблемелор каре не фрэмынтэ. Ку кондиция кэ ын фамилие екзистэ комуникаре, респект ши юбире. Аша се ынтымплэ ын вяца Алей Дмитриевна Чернявская дин сатул Коротна, районул Слобозия. Вяца ей тоатэ е плинэ де юбире ши феричире, поате кэ деачея аратэ формидабил ла вырста де 55 де ань.

Деталий гэсиць ын артиколул О вяцэ апречиятэ пе дой де «5».

Ын сатул Катериновка дин районул Каменка а авут лок сэрбэтоаря роадей. Ун асеменя фестивал ын сат с-а десфэшурат пентру прима датэ, дар а адунат о мулциме де оаспець дин локалитэциле републичий ши кяр дин Молдова. Ын паркул сатулуй, ампласат ынтр-ун лок питореск дин чентрул локалитэций, ау фост вернисате експозиций-тыргурь де обьекте мештешугэрешть, ау фост пропусе спре дегустаре букате национале.

Куфундаци-вэ ын атмосфера сэрбэторий, читинд артиколул «Серпантина де ла Катериновка.