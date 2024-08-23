Анонс газеты «Приднестровье» на 24 августа

Одна из выдающихся советских стратегических наступательных операций периода Великой Отечественной войны-Ясско-Кишинёвская. С момента её проведения прошло 80 лет.

В ходе боевых действий был освобождён правобережный город Бендеры — второй по величине населённый пункт Приднестровья…О блистательной по замыслу и исполнению военной операции читайте в материале «Стремительная и успешная».

Газету «Приднестровье» не случайно называют «летописью государства». О том, что волновало приднестровцев семь лет назад – в историко-публицистическом проекте «На острие пера» (период с 2017-го по 2020-й).

Очерк о Михаиле Калиновиче Маркове «Мой отец фронтовик» изобилует интересными фактами его военной биографии: воспоминаниями об оккупации фашистами Слободзеи, встречи с раненым советским парашютистом, об участии в Ясско-Кишиневской операции, освобождении родного села и Бендер, боях в Румынии, Польше, Болгарии, Венгрии…

При подготовке страницы «Мои года – мое богатство», адресованной в основном людям серебряного возраста, редакция в очередной раз учла просьбы, мнения и пожелания читателей. На вопрос рассказать о такой услуге Сбербанка, как рассрочка без переплат, и проблеме, связанной с интернет-зависимостью, отвечают начальник отдела маркетинга и рекламы ЗАО «Приднестровский Сбербанк» Мая Мехтиева и директор «Тирамеда», врач-психиатр высшей квалификационной категории Андрей Панасюк.

Благодаря развивающемуся у нас туризму, приднестровские турфирмы организовывают поездки по городам и странам на любой вкус и кошелек. Так и сбылась моя мечта побывать в Турции. О чудесах Стамбула и отдыхе на Средиземном море читайте в материале «В гостях хорошо, а дома лучше!»

Бархатный сезон на Днестровском лиман на старте. А вода-молоко! Тёплая и чистая. Тех, кто любит проактивничать, ждут прогулки на катамаранах и водных мотоциклах. Не умеешь? Боишься? Есть опытный инструктор: расскажет, покажет и подробный инструктаж проведёт. Об отдыхе на «Днестровском море» вы узнаете из одноимённой зарисовки.

Какое отношение 1-й Московский медицинский институт им. И.М. Сеченова имеет к Приднестровью? Самое прямое, ректор этого вуза был нашим земляком – хирург, военный врач, учёный-новатор, доктор медицины, автор трудов по военно-полевой хирургии и хирургии брюшной полости Николай Склифосовский. Другое известное имя в медицине, связанное с Приднестровьем, Лев Тарасевич – русский и советский иммунолог, эпидемиолог, микробиолог, патолог. Обо всем — в рубрике «День в истории» — «От Склифосовского до Тарасевича».

Вот уже пятьдесят лет Степан Константинович и Валентина Ивановна Дерли живут в мире и согласии и смущённо говорят в один голос, что не заметили, как пролетели года… Их знакомство произошло в поезде, который направлялся на комсомольскую стройку в Усть-Илимск. В Год семьи и семейных ценностей читайте о любви, которой исполнилось полвека, в материале «Главное – больше быть вместе».

Не только сухопутными тропами, но и водными маршрутами путешествуют туристы по нашей маленькой, но прекрасной стране. За последние годы в силу целого ряда причин, а также благодаря мерам господдержки, внутренний туризм в ПМР активизировался. Среди предлагающих услуги в данной сфере – турклуб «Let’s go» (Пойдём), работающий в тандеме с туристско-экологическим центром «ПИК». Материал «Туристическими тропами Приднестровья» посвящён актуальной теме внутреннего туризма.

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