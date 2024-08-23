Вам буде цікаво! Читайте в номері газети «Гомін» за 24 серпня

Плеяда борців і творців

Напередодні Дня Республіки саме час згадати про таку авторитетну громадську організацію як Об’єднана Рада трудових колективів. Нещодавно організація відзначила 35-річний ювілей. Ми говоримо ОРТК, маємо на увазі – республіка, говоримо республіка, маємо на увазі – ОРТК. Між цими двома поняттями стоїть знак рівності.

Кожна структура, будь вона державною чи громадською, – це насамперед люди. Неординарні особистості, сміливі, мужні, самовіддані, справжні борці з несправедливістю, за права та свободи земляків. Саме такі були в ОРТК – плеяда борців і творців.

Багатьох уже немає поряд з нами. Однак те, що вони зробили для нинішнього та майбутніх поколінь придністровців, для своєї батьківщини забуттю не підлягає, адже пам’ять – категорія вічна.

Творчий колектив газети «Гомiн» підготував низку нарисів про тих, хто стояв біля джерел заснування ПМР. Про Олександра Сайдакова читайте на сторінці 4.

Перший редактор

Про засновника та першого головного редактора газети «Гомiн» Михайла Чернегу можна з упевненістю сказати – він герой нашого часу. Такий, на перший погляд, сміливий висновок підтверджує багато фактів його біографії.

Докази, що свідчать про незаперечність цієї обґрунтованої аргументами заяви, можна знайти на 5-й сторінці цього номера.

Свято урожаю в Катеринівці

За радянських часів була добра традиція – після жнив влаштовувати свято урожаю. Останніми роками її відроджують в аграрних районах нашої республіки.

Земляки вшановують представників однієї з найнеобхідніших і почесних у світі професій – хліборобів, землеробів.

Про те, як відбулося свято останнього снопа в с. Катеринівка Кам’янського району, написав наш кореспондент. Його враження – на першій та третій сторінках чергового номера «Гомону».

У суботньому випуску видання опубліковано також матеріали:

Про те, як у Бендерах святкують 80-річчя визволення міста.

Про те, які фотографії на загальний огляд представили придністровські фотографи в головному парку країни.

Про те, як шкодять навколишньому середовищу повітряні кульки та «китайські ліхтарики».

Головне фото Ніни Панаїди.