Вам буде цікаво! Читайте в номері газети «Гомін» за 24 серпня

Новости ГУ

Плеяда борців і творців

Фото з фондів Тираспольського об’єднаного музею
Фото ostk-pmr.ru

Напередодні Дня Республіки саме час згадати про таку авторитетну громадську організацію як Об’єднана Рада трудових колективів. Нещодавно організація відзначила 35-річний ювілей. Ми говоримо ОРТК, маємо на увазі – республіка, говоримо республіка, маємо на увазі – ОРТК. Між цими двома поняттями стоїть знак рівності.

Кожна структура, будь вона державною чи громадською, – це насамперед люди. Неординарні особистості, сміливі, мужні, самовіддані, справжні борці з несправедливістю, за права та свободи земляків. Саме такі були в ОРТК – плеяда борців і творців.

Багатьох уже немає поряд з нами. Однак те, що вони зробили для нинішнього та майбутніх поколінь придністровців, для своєї батьківщини забуттю не підлягає, адже пам’ять – категорія вічна.

Творчий колектив газети «Гомiн» підготував низку нарисів про тих, хто стояв біля джерел заснування ПМР. Про Олександра Сайдакова читайте на сторінці 4.

Перший редактор

Фото з архіву редакції

Про засновника та першого головного редактора газети «Гомiн» Михайла Чернегу можна з упевненістю сказати – він герой нашого часу. Такий, на перший погляд, сміливий висновок підтверджує багато фактів його біографії.

Докази, що свідчать про незаперечність цієї обґрунтованої аргументами заяви, можна знайти на 5-й сторінці цього номера.

Свято урожаю в Катеринівці

Фото Ніни Панаїди

За радянських часів була добра традиція – після жнив влаштовувати свято урожаю. Останніми роками її відроджують в аграрних районах нашої республіки.

Земляки вшановують представників однієї з найнеобхідніших і почесних у світі професій – хліборобів, землеробів.

Про те, як відбулося свято останнього снопа в с. Катеринівка Кам’янського району, написав наш кореспондент. Його враження – на першій та третій сторінках чергового номера «Гомону».

У суботньому випуску видання опубліковано також матеріали:

  • Про те, як у Бендерах святкують 80-річчя визволення міста.
  • Про те, які фотографії на загальний огляд представили придністровські фотографи в головному парку країни.
  • Про те, як шкодять навколишньому середовищу повітряні кульки та «китайські ліхтарики».

Головне фото Ніни Панаїди.