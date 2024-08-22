Как укрепляются семьи

Позади временной экватор объявленного президентским указом Года семейных ценностей. Журналисты республиканских газет, входящих в структуру ГУ «Приднестровская газета», по-прежнему уделяют этой важной социальной теме пристальное внимание. Свидетельство этому – на страницах газет «Приднестровье», «Гомин», «Адевэрул Нистрян» и в настоящем обзоре.

В освящённый памятью святых Петра и Февронии Муромских День семьи, любви и верности во Дворце Республики состоялся праздничный концерт, пишет в статье «Все начинается с любви» корреспондент газеты «Приднестровье». Ее главными героями стали семейные пары людей искусства и артистические династии.

О флюидах добра и взаимопонимания, которыми обменивались в этот день артисты и сидящие в зале зрители, – в статье под названием «Любовь и верность – два крыла семьи» рассказано и на страницах газеты «Гомин».

Об актёрской династии заслуженного артиста РМ Владимира Сухомлинова и заслуженной артистки МССР Людмилы Байрактаровой повествует публикация газеты «Приднестровье» под названием «В поисках синей птицы».

«Нет возраста у счастья». Название опубликованного в газете «Приднестровье» материала, как нельзя лучше характеризует семейную жизнь Людмилы Андреевны и Василия Кондратьевича Бардык. Вместе они уже 60 лет! «И эти годы, а ещё сын и дочь, четверо внуков и столько же правнуков – их самая большая ценность в жизни», – пишет автор.

Эстафета рассказов о счастливых супружеских союзах продолжена газетой «Приднестровье» в материале под названием «Живут в веках любовь и верность». Жители с. Карагаш Пётр Евстафович и Ефросиния Мефодьевна Голомоз, Тамара Михайловна и Виталий Деонисович Андронатий, Евдокия Карповна и Дмитрий Яковлевич Коньковы – герои этой публикации, считающие себя счастливыми людьми, поскольку рядом всегда была родная душа – человек, ставший опорой и поддержкой.

Еще одна семейная сага газеты «Приднестровье» называется «Научитесь считать до ста». Она рассказывает о семье рыбничан Романа и Ирины Медынских. Ее с полным основанием можно назвать счастливой. Два сыночка и лапочка-дочка – разве это не счастье! – утверждает автор материала.

О том как одна из воспитанниц социального учреждения Диана наконец-то обрела семью в публикации «Дом для Дианы» рассказал журналист издания «Приднестровье». «Благодаря семье Зинченко, дом обрела не только я, но и много других деток», – рассказывает главный герой.

Министр внутренних дел республики Виталий Нягу несколько лет назад предложил чествовать жен милиционеров. И традиция прижилась. О том, как суровые мужчины отдавали дань нежным созданиям, своим половинкам в статье «Семейные устои нерушимы» рассказал журналист газеты «Приднестровье».

За звание самой дружной и спортивной семьи в Слободзее боролись 9 команд сотрудников подразделений МВД. Хотите узнать кто победил, прочитайте материал под заголовком «Мама, папа, я», который размещен на страницах газеты «Адевэрул Нистрян».

В юбилейном производственном очерке «ЕРЭС»: история 50-летия», опубликованном в газете «Адевэрул Нистрян» и посвященной полувековому юбилею ведущего энергетического предприятия республики, автор обратил внимание на большое число работающих здесь трудовых династий. Общий трудовой стаж династии энергетиков Зидрашко-Зборщик составляет 61 год, а Овчаренко – 117 (!) лет.

Тема семейных династий продолжена авторским коллективом этой редакции в статье под названием «Время пшеницы». Она рассказывает о деятельности КФХ «Переведнюк», работающем в с. Тея Григориопольского района. Его главой является Андрей Иванович Переведнюк, а дело отца продолжает сын.

Много лет назад судьба свела их вместе на Дубоссарской швейной фабрике. Супруги Степановы вместе уже 15 лет. О крепком семейном союзе, счастье материнства и отцовства рассказывается в опубликованной на страницах газеты «Адевэрул Нистрян» публикации под названием «Семья – главный источник энергии».

«У каждой пары своя сказка любви». Увидевшая на газетных полосах «Адевэрул Нистрян» статья под этим поэтическим названием рассказывает о вещах в общем-то прозаичных. Преподаватель кафедры психологии ПГУ Ксения Репещук рассказала читателям, как найти взаимопонимание и «сгладить острые углы» в ранних и неравных браках; с какими проблемами сталкиваются те, кто рано создает семьи; что толкает людей на заключение неравных браков; как избежать гиперопеки и финансовой зависимости от родителей.