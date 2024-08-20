Очерки о летописцах страны

В канун Дня республики ее книжный фонд пополнился новым изданием. К 30-летию республиканского союза журналистов и газеты «Приднестровье» приурочили выход книги «Слово о журналистах Приднестровья». Это совместный проект Союза журналистов ПМР и республиканской газеты «Приднестровье». Издателем выступило ГУ «Приднестровская газета».

Книга представляет собой историко-публицистическое издание воспоминаний о работниках средств массовой информации, создававших приднестровскую журналистику, что называется чистого листа. В общем, коллеги написали о коллегах, которым необходимо отдать должное за подвижнический труд. Книга призвана напомнить и нынешнему, и будущим поколениям о людях, писавших историю молодого государства. И делали они это профессионально, честно, беззаветно. Что ни имена, то звезды: Владимир Масленников, Александр Квасников, Влад Маринов, Дмитрий Кондратович, Владимир Афанасьев, Леонид Иванович, Владимир Коваль, Николай Корытник, Дмитрий Леймберг, Борис Челышев… Сколько мастеров!

В сборнике опубликовано 28 искренних, берущих за душу очерков о 29 журналистских судьбах. В каждом – гордость и уважение авторов к коллегам, с которыми довелось делить радость журналистского труда. 28 пропущенных авторами через собственную душу бытописаний о том, «каким он человеком был». 155 книжных страниц о людях, для которых хрестоматийные стихотворные строки «трое суток не спать, трое суток шагать ради нескольких строчек в газете» – не пустой звук, а то, что называют емким словом «призвание».

Особняком в книге стоят и пять коллективных портретов приднестровских СМИ, как работавших еще в советское время, так и появившихся уже в молодой республике – республиканской газеты «Приднестровье», районных «Днестр» (Каменка) и «Заря Приднестровья» (Дубоссары), ТВ ПМР, ИА «Ольвия-пресс».

Историкам еще предстоит исследовать роль, которую на «переломе времен» сыграли журналисты и средства массовой информации республики. Пока же редакционный совет заверил, что будет продолжение. Еще многим журналистам есть, что рассказать о многих коллегах.

Фото Анны Поликарповой.