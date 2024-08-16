Анонс газеты «Приднестровье» на 17 августа

Субботний номер газеты «Приднестровье» ознакомит читателей с праздниками августа и их историей, а также погрузит в мир науки и увлечений.

«Первый Спас — на воде стоят; второй Спас — яблоки едят; третий Спас — на зелёных горах холсты продают», — говорили пращуры в старину. В наши дни религиозные праздники снова возвращаются в народ – не только сельский, но и городской, об этом — «Три Спаса августа».

С каждым разом телефонные мошенники становятся изощрённее, но продолжают бить по самым чувствительным местам. Как избежать их влияния, узнаете из статьи «Если родственник попал в беду».

Изучая прошлое, начинаем лучше понимать себя. На днях приднестровские исследователи «старины глубокой» отметили профессиональный праздник. О том, что подразумевает «Археореальность» – в одноименном материале.

«Афина Паллада… и не только» — речь о юной тираспольчанке Светлане Груценко, талантливой и увлеченной натуре, косплеере, блогере, художнице и, возможно, будущем ученом.

Каждый из нас хоть раз в жизни слышал от собеседника фразы, которые сильно режут слух. Чтобы не слыть невеждой, рубрика «Грамотеи» собрала некоторые слова и выражения, которые мы чаще всего произносим в исковерканном виде.

Думаете, наука – это сложно и скучно? Мы вам докажем обратное. Самые интересные новости науки узнаете из ежемесячного дайджеста «Нескучно о научном».

Знатоки больше всего ценят на море бархатный сезон. Но хорош он и на даче. О том, как с удовольствием провести время на приусадебном участке; как с пользой и интересом запасти лето впрок – в материале «Бархатный дачный».

Практически любой вчерашний «хлам» может вдруг оказаться в той или иной степени популярным, как сейчас говорят, «трендовым». И не только хлам, но и почти новые вещи. 17 августа в мире отмечается День комиссионного магазина, иногда называемого также Днём секонд-хенда (вторая рука). Об этом статья «Нужное ненужное».

В конце номера читателей ждет обзор спортивных новостей, сканворд и гороскоп.