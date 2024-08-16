Вам буде цікаво! Читайте в номері газети «Гомін» за 17 серпня

Ювілей, що об’єднав усю республіку

Наприкінці 80-х років ОРТК очолила опір придністровців націоналізму, який пускав перші паростки на правому березі Дністра. Цю громадську організацію історики називають «колискою придністровської державності». З «оестеківської шинелі» виросли практично всі керівники молодої республіки першого призову. Саме ОРТК, її вихідці закладали в ті складні та бурхливі, воістину революційні часи фундамент ПМР. Ці підвалини виявилися міцними й надійними, оскільки, попри шторми та вихори, що кружляють навколо нашої республіки, вона вистояла, продовжує розвиватися, домагаючись міжнародного визнання, як заповідали нинішньому поколінню політиків і державних діячів державники першої хвилі.

Про те, як у Придністров’ї відзначили 35-річчя Об’єднаної Ради трудових колективів, на сторінці 3 розповів читачам газети наш кореспондент.

Купуємо наше!

Протягом кількох останніх років у Придністров’ї успішно реалізується важливий соціально-економічний проект «Купуй придністровське!». Його ініціатором, а згодом і організатором, виступила Торгово-промислова палата у співпраці з Мінекономрозвитку.

За цей час авторитет проекту зріс як в очах підприємців, так і покупців. Масові ярмарки-продажі в містах Придністров’я, стали реальним інструментом підтримки покупцями вітчизняних виробників. Проект сприяє покращенню фінансового стану підприємств, наповненню республіканського та місцевих бюджетів. Загалом, вигідно всім. Тим більше, що продукція, пропонована нашими виробниками, завжди відрізняється високою якістю.

У цьому переконався і наш кореспондент, відвідавши галасливий ярмарок у Бендерах.

Про те, як жваво торгували, весело ярмаркували, він розповів на сторінці 6.

Інтернет: дві сторони однієї медалі

Всесвітня телекомунікаційна мережа Інтернет стала настільки звичним явищем, що без неї сьогодні не обходиться абсолютна більшість жителів планети Земля. З кожним днем всесвітня павутина вдосконалюється, залишаючись лише технічним інструментом доведення інформації споживачів.

Важливіше, яку і з якою метою. Ось тут і виникають запитання, яких чимало. Поряд з безумовними плюсами всесвітня мережа має й мінуси.

Дві сторони однієї медалі представили наші кореспонденти на сторінці 5, спробувавши осмислити вплив інтернетівської інформації на незміцнілі душі молодих.

У цьому номері творчий колектив газети «Гомін» підготував для читачів ще чимало інформаційних сюрпризів.

Ви дізнаєтеся:

чим займалося МЗС у минулі півроку;

як відзначили День молоді «від столиці до околиць»;

з яким багажем прийшли до ювілейних дат Бендерський порт та Інститут розвитку освіти та підвищення кваліфікації;

над чим працюють придністровські художники.

Головне фото Аліси Коханової