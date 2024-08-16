Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 17 аугуст, ал зиарулуй ностру

Ын спателе афачерий луй Александру Зубко дин сатул Севериновка, районул Каменка, е о идее нобилэ. Думнялуй аменажязэ о пенсиуне, каре ва гэздуи копилаший диагностикаць ку канчер, алэтурь де каре се вор афла ши пэринций лор. Лукрэриле сынт ын той. Кум е каля де ла идее пынэ ла реализаря ей? Рэспунсул ыл путець афла, читинд артиколул «Ын праг де дескидере».

О доамнэ елегантэ, уна динтре талентателе ши девотателе ынвэцэтоаре де лимба молдовеняскэ (офичиалэ) дин район, сэрбэтореште ын луна аугуст о аниверсаре минунатэ. Есте Елена Ивановна Кристя, професоарэ дин сатул Бычок, районул Григориопол. Де-а лунгул вьеций, а култиват ын сине челе май буне калитэць умане. Прин мунка ей фруктуоасэ а кэутат сэ-й факэ пе елевий сэй фрумошь ла суфлет, пурь ши чинстиць ын фапте.

Артиколул «Попас жубилиар» есте ун месаж фрумос дин партя колеӂилор.

50 де тинерь активь ши бравь с-ау ынтрунит ла ун фор ал компатриоцилор. Пе листа партичипанцилор а фост ши кореспондентул ностру, каре вэ инвитэ сэ вэ куфундаць ын атмосфера де релаксаре, читинд артиколул «Трей зиле фрумоасе».

Ла Палатул де Креацие а Тинерилор ши Копиилор дин Бендер а фост презентат ын премиерэ филмул де скурт метраж «Изгои», каре абордязэ проблема булингулуй ын школь. Пеликула есте ориентатэ пентру категория де вырстэ 12+. Ын ролуриле принчипале сынт акторь аматорь, дисчиполь ай диферитор черкурь де ла Палатул де Креацие. Потривит реӂизоарей Ксения Смоленская, филмул есте инспират дин историй реале але копиилор ши а инклус кытева ситуаций дин вяца де тоате зилеле.

Деталий гэсиць ын артиколул «Изгои» ла Бендер