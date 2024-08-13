Любовь и взаимоуважение

Эти два столпа лежат в основе счастливой семейной жизни. Они определяют жизнь супругов и их детей. О примерах таких семей в Год семейных ценностей рассказывают творческие коллективы республиканских газет «Приднестровье», «Гомин», «Адевэрул Нистрян», входящих в состав ГУ «Приднестровская газета».

В семье Андрея Николаевича и Людмилы Геннадьевны Кравченко из Дубоссар – четверо детей. И это уже повод для собкора газеты «Приднестровье» назвать размещенный на ее страницах материал об этой семье под названием «Счастливы вместе!»

В еженедельном отчете о деятельности Верховного Совета, который парламентский корреспондент «Гомина» назвал «Реализация социальной политики государства», он проинформировал читателей газеты об очередных мерах материальной поддержки молодых семей со стороны государства.

О том, как в Екатерининском парке проходил фестиваль «Семья – волшебный символ жизни», участниками которого стала и супружеская чета Красносельских, корреспондент «Приднестровья» рассказал в статье под заголовком «Волшебный символ жизни». Собственную версию массового празднования в центре столицы в статье под названием «Благополучие в семье – мир в стране» представил и корреспондент газеты «Гомин».

Аналогичный семейный праздник состоялся накануне и в Бендерах. На различных площадках города прошли выставки, концерты, спортивно-развлекательные мероприятия, мастер-классы, кинопоказы. О том, как все проходило в размещенном на полосах «Приднестровья» материале «По-семейному тепло и дружно» описал корреспондент республиканского издания. На этом же празднике побывал и его коллега из газеты «Гомин». Его впечатления – в публикации под заголовком «Самое дорогое сокровище».

Празднование Дня семьи, любви и верности приняло в республике поистине всенародный размах и докатилось «до самых до окраин» – до Каменского района. Как чествовали супружеские пары, прожившие в любви и согласии многие десятилетия, в статье под заголовком «Семейный праздник в Рашкове» рассказал читателям «Гомина» собкор газеты. Его коллега из Дубоссар дополнил информацией о том, как проходил семейный праздник в этом городе. Подробности – в материале под названием «Главное в жизни – семья».

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций совместно с Министерством просвещения организовали конкурс детских рисунков и видеороликов «История моей семьи в истории моей страны». Всего было представлено 675 творческих работ – 630 рисунков на тему «Моя семья – моя страна» и 45 видеороликов «Традиции моей семьи». Об итогах конкурса и церемонии награждения победителей в статье «Семья и страна глазами детей» рассказывает литсотрудник газеты «Приднестровье», а в публикации «Дети о семье, ее традициях и родном крае» – журналист издания «Гомин».

В этом году семья Поповых одержала победу в районном конкурсе, посвященном Году семейных ценностей. Портреты членов семьи размещены на Доске Почета. В диалоге с корреспондентом «Адевэрул Нистрян» глава семьи Денис Витальевич рассказал, как познакомился с супругой. Их любви уже пятнадцать лет. Подрастают три дочери: Ева, Злата и Лада. Подробности – в публикации под названием «Семья Поповых».

Еще больший стаж семейной жизни у Анны и Виталия Грицкул – 20 лет. У них тоже трое детей – Дарья, Даниил, Арсений. Статья в газете «Адевэрул Нистрян» под заголовком «С верой в собственные силы» рассказывает о становлении этой «ячейки общества», о семейных ценностях, взаимопонимании и поддержке друг друга.

«Моя семья – моя Вселенная!». Так считает героиня одноименной статьи Вероника Киржой, рассказавшая литературному сотруднику газеты «Адевэрул Нистрян» о том, как сохранить семейный очаг и быть счастливыми вместе, о семейных ценностях и традициях, которые передаются из поколения в поколение от родителей к дочерям – Валерии и Лучии.

Статья под названием «Жизнь одной матери» посвящена жизненному пути Татьяны Ешан, матери троих детей, которая, помимо домашних хлопот, воспитания смогла окончить с красным дипломом Тираспольский медицинский колледж.

Дню семьи, любви и верности в Каменском районе был посвящён большой цикл мероприятий. Самые масштабные из них состоялись в парке П. Витгенштейна. В программе – чествование семей, проживших в браке 50 и более лет, традиционные розыгрыши призов, кино и праздничный концерт. Впечатлениями от царящей там атмосферы собкор газеты «Адевэрул Нистрян» поделился с ее читателями в материале «Праздник любви и верности».