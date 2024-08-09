Анонс газеты «Приднестровье» на 10 августа

Завтра Приднестровье отметит День строителя — праздник специалистов, без которых нам пришлось бы жить в шалашах и пещерах: архитекторов и каменщиков, инженеров и проектировщиков, штукатуров и маляров… Потому субботний номер мы начнем с рассказа о представителях этой необходимой отрасли.

За каждым строительным проектом, будь то жилой дом, детский сад, школа или поликлиника, стоят опытные в своём деле трудолюбивые люди, чья профессия является одной из самых востребованных. Фирма «Мастер-проект», занимающаяся строительством и проектированием зданий и сооружений, электромонтажными работами, на рынке строительных услуг с 2013 года. Все подробности – в материале «Строители по профессии, созидатели по призванию».

Дух справедливости, дух интернационализма, дух свободы, а всё вместе – «Приднестровский иммунитет». Читайте в одноименном материале о борьбе жителей края за свои права. 35-летию ОСТК посвящается…

Сегодня в посёлке Карманово Григориопольского района есть все условия для нормальной жизни: газ, вода, свет, Интернет. А ещё детский сад, школа, Дом культуры, церковь, врачебная амбулатория, аптека, почтовое отделение, три магазина… Здесь проживает примерно полторы тысячи человек. Всё самое интересное о посёлке и его жителях – в очерке «Мы уедем в Карманово».

Газету «Приднестровье» по праву называют «летописью» молодого государства. О том, что волновало приднестровцев в 2010-2012 годы, какими народ жил чаяниями – в историко-публицистическом проекте «На острие пера».

Марина и Денис Егоричевы — создатели совсем ещё молодого, но уже довольно успешного семейного бренда. Они предлагают «осознанным потребителям» ароматические свечи, небольшие гипсовые изделия, а также новый для приднестровского рынка предмет декора – стабилизированный мох. «От хобби – к предпринимательству. С энергией любви» — очерк о том, как любовь помогает семейному бизнесу.

«Мечтать не вредно. Вредно – не мечтать!» — считает рыбничанка Ольга Хвощевская, мастер по изготовлению различных фигурок из гипса. И этот девиз помогает ей жить и творить. Рассказ о ней – в одноименном материале.

У этого специалиста высокий моральный кодекс и огромная жажда знаний, жажда побед. Знакомьтесь: реабилитолог, инструктор, массажист Сергей Дормидонтов. Интервью с ним – под названием «Важнее всего вернуть человеку желание жить».

В рубрике «Форум. Трибуна общения» наши читатели задают волнующие вопросы и получают исчерпывающие ответы из компетентных источников, а газета им в этом помогает.

Узнать самые интересные посты популярного мессенджера за неделю читатели смогут в проекте «Вам «Телеграм». Для полного погружения в него понадобится свежий номер газеты и смартфон.

В конце номера – рубрика «День в истории», обзор спортивных новостей, гороскоп и прогноз на предстоящую неделю.