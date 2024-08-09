Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 10 аугуст, ал зиарулуй ностру

Тирасполяна Валерия Киржой студиязэ активитатя вамалэ. Тынэра партичипэ актив ла вяца обштяскэ а Институтулуй Журидик «М. Кутузов» дин Тираспол, ын ачелашь тимп се ангажязэ ын активитэць сочиале ши ын афара ачестуя. О позицие чивикэ активэ пентру Валерия ну есте доар о експресие фрумоасэ, чи о реалитате. Десеорь визитязэ микуций дин орфелинате, колектязэ пентру ей жукэрий, артиколе де примэ нечеситате етч.

Деталий гэсиць ын артиколул «Авем идей ши тиндем спре скимбэрь».

«Клематис», «Албиция», «Актинидия», «Лобазник», «Вейгела», «Олеандра», «Кампанула», «Жозефина», «Анемоне», «Хибискус» — тоате ачесте спечий де флорь дежа 20 де ань букурэ окий орищинарилор дин Терновка, районул Слобозия, дар ши ай кумпэрэторилор де ла пяца чентралэ дин капиталэ. Ын ачастэ ымпэрэцие екзотикэ домнеск соций Кравчик — Руслан ши Татиана.

Деталий гэсиць ын артиколул «Че сплендидэ оазэ екзотикэ!».

Проектул «Гараж» адунэ ла диферите евенименте персоане ку варияте интересе. Идея ау кончепут-о патру тинерь креативь де фире. Проектул пе виитор поате девени о платформэ пентру кончертеле артиштилор ку ренуме мондиал. Де че ну? Поате кэ вор путя организа ши пати де анвергурэ, ка организаторь де евенименте де ранг орэшенеск сау републикан ши кяр мондиал. Орькум ын чентрул атенцией ва фи арта ши мештешугул, комерцул ши одихна.

«Хай ла «Гараж»!» ымпреунэ.

Тоць спортивий, дакэ ау планурь сериоасе пе виитор, висязэ неапэрат сэ ажунгэ ла Жокуриле Олимпиче. Ши пентру ероина артиколулуй ностру, Татиана Салкуцан, ачест вис ну а фост о ексчепцие. Еа се поате мындрий кэ и с-а ымплинит де доуэ орь, фииндкэ а девенит партичипантэ а Кампионателор Еуропене, Мондиале, Жокурилор Олимпиче, премиантэ а Кампионатулуй Еуропян U19. Ши пе тоате ачестя ле-а реализат ла вырста де доар 23 де ань.

Деталий гэсиць ын артиколул «Татиана Салкуцан: дин Парисул Олимпик ла Тираспол».