Вам буде цікаво! Читайте в номері газети «Гомін» за 10 серпня

Той Придністров’я не знає, хто у «Садках» не бував

У затишній зеленій садибі в Кам’янському районі, яку жартома називають «фазендою», завжди відчувається якась досить специфічна аура, в яку хочеться поринути, якщо не назавжди, то хоча б на якомога довший час. Цей об’єкт входить до складу Агенції з туризму нашої республіки.

У «Садках» щороку відбувається фестиваль «Ягідний переполох» – свято урожаю, веселої пісні, приємних зустрічей, смачних напоїв, вишуканих страв, приготовлених місцевими умільцями. Цьогорічна програма теж пропонувала багато розваг.

Потрапити сюди прагнуть подорожні з усього Придністров’я, щоб побачити цей райський куточок на власні очі. Стор. 1,7.

Чи завжди технології спрощують життя

У сучасному світі інформаційні технології (ІТ) посідають важливе місце, впливають на життєдіяльність людей, полегшують їм життя, та водночас несуть величезну небезпеку: в індивідуальні гаджети можуть проникнути шахраї.

Практично щодня ми чуємо про це. З якою метою вони це роблять? Відповідь може бути тільки одна: задля збагачення, причому на дуже великі суми…

Зазвичай злочинці спочатку чіпляють людину за живе: залякують втратою грошей або заманюють супервигодою, пробуджують цікавість або співчуття. Потім виманюють особисті дані, реквізити рахунків або карт, щоб здійснити свою чорну справу – збагатитися, знедоливши довірливих людей. І в результаті Вони безжально списують гроші з їхніх банківських рахунків. Стор. 4.

До нових знань разом з «Поліграфістом»

Напередодні навчального року Бендерська друкарня «Поліграфіст» порадувала учнів та їхніх батьків широким асортиментом друкованої продукції.

Ознайомитися з нею та придбати товари й друковані видання можна у фірмовому магазині «Поліграфіст» у м. Бендери та у посередників оптового продажу по всій республіці.

Підприємство вже багато років друкує для закладів освіти підручники трьома мовами. Вчителям і учням подобаються посібники за якість і сучасний дизайн. Вони з першого погляду викликають інтерес до навчання. Стор. 5.

Велика реконструкція ПДУ обертів не зменшує

З ініціативи Президента Вадима Красносельського ПДУ ім. Т. Г. Шевченка внесли у програму Фонду капітальних вкладень (ФКВ). Грандіозна реконструкція головного вишу держави розпочалася у 2021 році, але обертів своїх не зменшує. Ремонтні й реставраційні роботи продовжуються.

У поточному році почалися ремонт і реставрація корпусу «В». Роботи тепер там у самому розпалі. На черзі – студентське містечко, будівлі економічного та інженерно-технічного факультетів. Стор. 6.

З глибини віків, або щоб німі свідки історії заговорили

У Придністров’ї 15 серпня відзначатимуть ще одне професійне свято – День археолога, оскільки для його жителів важливо знати якомога більше про давній побут і культуру людей, що жили на цій території в давні часи. Досягнення придністровських археологів – предмет особливої гордості. Їхні знахідки суттєво доповнюють історичні знання, вони є вагомим внеском у формування позитивного іміджу держави, сприяють підвищенню інтересу до історії краю, до його культури та традицій. Стор. 7.

Головне фото Аліси Коханової.