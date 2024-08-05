Короткие оды любви и семейному счастью

Журналисты республиканских печатных изданий, входящих в структуру ГУ «Приднестровская газета», продолжают рассказывать читателям о том из чего складывается семейное счастье, что лежит в его основе. Очередные подтверждения – в публикуемом обзоре материалов, посвященных Году семейных ценностей.

О примере беззаветного служения семье в очерке под названием «Не поле перейти» написал корреспондент газеты «Приднестровье». Он о Февронии Ефимовне Лунгу. Ей уже 91 год. У нее 13 детей, 23 внука, 33 правнука и четыре 4 праправнука. Она с гордостью носит почётное звание «Мать-героиня».

«Друг за друга мы в ответе». Так назвал публикацию корреспондент газеты «Приднестровье» и рассказал в ней читателям о многодетной семье Сандул, воспитывающих троих приёмных детей.

«Чтобы были счастливы приднестровские семьи». Многие браки разрушаются из-за бытовой неустроенности. И едва ли не главное место в этом занимает отсутствие жилья. О том, как государство помогает приднестровским семьям решить жилищную проблему – в материале корреспондента «Гомина».

Собственный корреспондент газеты «Гомин» по Каменскому району побывал в с. Катериновка, где отпраздновали храм села. Особые почести воздали в этот день семейным парам, прожившим в браке 50 лет. Им был посвящен и газетный материал под названием «Село – это родной дом».

Святое чувство любви спасало многие жизни. Оно побеждает даже войну. Военно-полевой роман в письмах представлен на страницах газеты «Гомин» в материале под поэтическим названием «Если не вернусь, знай – я любил тебя…».

«Традиции семейного воспитания» – еще одна публикация газеты «Гомин». Она возвращает читателей к истокам семейных ценностей, которые закладывали наши пращуры, а мы им сегодня следуем и сохраняем.

Старший преподаватель кафедры психологии ПГУ Виктория Могилевская рассказала читателям газеты «Адевэрул Нистрян» о том, почему молодежь не спешит создавать семью; как воспитывается в обществе культ одиночки; что нужно делать, чтобы преодолеть страх отношений и что можно предпринять, чтобы иметь семью снова стало модным. Ответы на эти вопросы – в материале корреспондента газеты «Адевэрул Нистрян» под заголовком «Не рождены быть одинокими».

«Аплодисменты и хорошее настроение». Так названа статья, опубликованная на газетной полосе «Адевэрул Нистрян», и рассказывающая о том, как проходил концерт, посвящённый Году семейных ценностей. В нем выступили Приднестровский симфонический оркестр, Приднестровский государственный хор, ансамбль танца и народной музыки «Виорика» и др.