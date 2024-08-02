Анонс газеты «Приднестровье» на 3 августа

В субботнем номере газеты «Приднестровье» главные герои по-прежнему люди: глава госадминистрации, защитник ПМР, ученый, продавец, футболист и многодетная мама… Такие разные, но все заслуживают вашего внимания.

«Я солдат Родины» — так говорит о себе глава госадминистрации Слободзейского района и г. Слободзеи В. В. Тищенко, которому 1 августа 2024 года исполнилось 75 лет. О жизни и служении делу настоящего руководителя — очерк с одноименным названием.

В посёлке Красном Слободзейского района Наталья Мелентева проводит мастер-классы по изготовлению фигурок из гипса и их росписи. Теперь хочет попробовать свои силы в столице. О своём деле говорит с азартом и воодушевлением, с блеском в глазах. Все подробности – в статье «Мир увлечений многодетной мамы».

В рубрике «Выдающиеся земляки» газета расскажет о человеке удивительной судьбы и великом учёном – основоположнике новой на то время науки. Его именем названы научно-исследовательские суда и мыс на Новой Земле, а также залив в Антарктиде. Речь о Николае Николаевиче Зубове.

На дубоссарском рынке Любовь Кураченкова работает продавцом больше семнадцати лет, и каждое утро у неё начинается с того, что к ней подлетают голуби. Поначалу её пернатых друзей было всего пять, а сегодня перевалило за сотню! Об этой доброй и интересной женщине – очерк «А ведь в нашем сердце есть и для птиц тепло».

В Приднестровье снимают кино! О чем оно будет и как проходил кастинг в Дубоссарах, расскажет материал «О маргарине «Рама» и не только».

Фанаты советского футбола отлично помнят это имя. Александр Коваленко, защитник ФК «Тилигул». В те годы этот клуб совершил настоящий прорыв — вышел в Высшую лигу. О том, как это было, а также, о том, чему учит футбол, читайте в материале «Как Александр Коваленко Тирасполь прославил».

Ежегодно 3 августа в разных странах мира отмечают один из самых вкусных и сладких праздников — День арбуза. Традиционные арбузные фестивали с удовольствием посещают и взрослые, и дети. На нем выбирают Королеву арбузов и её свиту, представляют блюда с арбузной составляющей… Что ещё можно увидеть на празднике – в материале «Праздник вкусный — арбузный!».

В конце номера – традиционный спортивный обзор и гороскоп, а также прогноз магнитных бурь и погоды.