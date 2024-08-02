Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 3 аугуст, ал зиарулуй ностру

Штиць кэ тоате сателе, де челе май десе орь, се слэвеск прин чева? Ачест «чева» поате фи о стынкэ, о персоанэ сау кяр о месерие. Ши дакэ е сэ ворбим деспре доуэ сате де ла нордул цэрий, Подойма и Подоймица, атунч еле се слэвеск прин роший. Ну се ынтымплэ сэ тречь пе лынгэ о касэ де господар ка сэ ну айбэ чел пуцин о серэ. Дар де челе май десе орь аре — кяр доуэ сау трей сере марь. Кяр де ла о време, чей дин районул Каменка ау ынчепут а-й луа песте пичор пе господарий дин ачесте доуэ сате, кипуриле «Подойма- Подоймица – помидорная столица».

Вэ инвитэм ын «Капитала» рошиилор.

О плантацие де чирка 10 хектаре де змеурэ се екстинде ын апропиеря сатулуй Котовка, районул Григориопол. Ачаста ый апарцине фамилией Андрушченко дин орашул Тираспол. Алт господар ын сат есте фермиерул Вячелав Коваль, каре, ынчепынд ку анул 2010, ынтрецине о фермэ ку апроксиматив 50 де бовине ши дистрибуе продусе лактате ын тоатэ Нистрения. Чел де-ал трейля фермиер дин Карманова есте кяр шефул администрацией — Игор Георгевич Сокирка. Думнялуй а авут кындва о фермэ де вите, акум се кончентрязэ доар пе култиваря череалелор. Прелукрязэ ун терен де пэмынт де чирка 70 де хектаре.

Кум есте вяца ла сат афлаць дин артиколул «Че май фачь, сэтукуле?»

Ын кадрул турисмулуй индустриал, Аӂенция де Турисм организязэ ун тур гратуит, пе паркурсул сэптэмыний (де лунь ши пынэ винерь), прин ателиереле ынтреприндерий «ИнтерЧентру Лукс». Оаспеций ау парте ши де сурпризе плэкуте.

Каре сынт еле? Читиць артиколул «Турисмул индустриал ши «ИнтерЧентру Лукс».